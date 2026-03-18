Paraná: optimizan la semaforización en la zona sur

Con la instalación de nuevas columnas y un extenso tendido de cableado subterráneo se optimizará el tránsito y el ordenamiento vial en las intersecciones de calle Espejo con Paracao y Crausaz. Brindará mayor seguridad a peatones y conductores.

Con estas acciones, la Municipalidad de Paraná busca reducir la siniestralidad vial en sectores estratégicos de los barrios de la zona sur, respondiendo a una demanda histórica de los vecinos y mejorando la conectividad urbana.