Volvieron a aumentar los combustibles en Paraná

La estación de servicio Shell de las Cinco Esquinas actualizó sus pizarras en línea con la suba internacional del petróleo. Conocé los nuevos valores de la nafta y el gasoil en la capital entrerriana.

La nafta y el gasoil volvieron a subir en Paraná y el impacto ya se siente de lleno en los surtidores. En la estación de servicio Shell ubicada en la zona de las Cinco Esquinas, las pizarras se actualizaron con incrementos en todos sus productos, llevando el litro de la nafta súper a los $1.999.

La remarcación afectó a todas las opciones de la petrolera, tanto para vehículos nafteros como diésel. El detalle del nuevo esquema de precios vigente en la capital entrerriana es el siguiente: