Realizan actividades por el mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Durante todo el mes de octubre, la Municipalidad lleva adelante una serie de actividades y charlas de sensibilización en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y en diversas plazas de la ciudad, con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama.

Este año, la campaña se centra en el lema Unidos por lo único, que resalta la importancia de las historias personales y las necesidades de cada individuo afectado por esta enfermedad, promoviendo un enfoque de atención centrada en la persona.

Las actividades comenzaron el pasado viernes 3 de octubre con una caminata en la intersección de las calles República de Siria y Ameghino, que culminó en una charla informativa acompañada de una merienda. Además, se lanzó la campaña Octubre Rosa; en tanto, este miércoles 8, en el Caps Toma Nueva, se llevará a cabo una charla informativa sobre el cáncer de mama.

El 14 de octubre, también en Toma Nueva, se organizará una sesión de Zumba, junto a una merienda saludable y la entrega de lazos rosas, promoviendo así la actividad física y la concientización. El 17 de octubre, en el barrio La Milagrosa, se ofrecerá una charla informativa sobre el cáncer de mama, junto a servicios de vacunación y controles de tensión arterial, enfocados en la salud integral de las mujeres. Además, ese mismo día, en el Patio del Caps, se concretará la actividad Un árbol por la vida, que incluirá un stand sobre alimentación saludable, salud sexual y cuidados de la mujer.

El 29 de octubre, se llevará a cabo una charla informativa en la Plaza de Barrio 144, seguida de una caminata programada por las calles Bordón y Barrio 98; y la actividad de cierre del mes será el día 30 en Plaza Antelo, donde se llevará a cabo una caminata de concientización sobre el cáncer de mama, abierta a toda la comunidad, para visibilizar la importancia de la detección temprana.

En este contexto, la secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó la relevancia de la concientización y la prevención en la lucha contra el cáncer de mama, señalando: «La detección temprana es fundamental, ya que aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso. Al educar a la comunidad sobre la importancia de realizarse mamografías y autoexámenes, estamos empoderando a las mujeres para que tomen el control de su salud».