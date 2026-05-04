Renuevan alerta en Entre Ríos para este martes

Son 15 departamentos de la provincia bajo alerta para este martes. Se prevén inestabilidades hasta el jueves y luego un nuevo descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que esta semana llegará un sistema inestable a Entre Ríos y la región que provocará inestabilidades. Por ello, renovaron alerta amarillo por tormentas para este martes de noche.

El SMN precisó que el alerta incluye a 15 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

“El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h“, indicaron.