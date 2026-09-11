La Feria de Arte Paraná suma exposiciones y recorridos en distintos espacios de la ciudad

La Feria tendrá su sede principal en Sala Mayo, donde se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre, de 16 a 21 horas, con entrada libre. Como parte de la programación, la propuesta se amplía a distintos espacios culturales de la ciudad a través de una agenda extendida, que reunirá exposiciones, recorridos, acciones artísticas y encuentros con artistas.

La iniciativa busca ampliar el circuito de la Feria y generar un recorrido por diferentes galerías, museos y espacios vinculados a las artes visuales, con propuestas especialmente preparadas para estos días.

Entre los espacios que forman parte de la Agenda Extendida se encuentra el Museo de la Ciudad César B. Pérez Colman, que será sede de la exposición “Lo que sostienen las Flores”, de Valentina Bolcatto, con curaduría de Valeria López. La muestra podrá visitarse el viernes 11 de septiembre, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. El sábado 12, a las 10 horas, se realizará además una acción de caminata compartida, con la participación de Valentina Bolcatto, Paula Righelato, Paulina Bolcatto y Soraya Jacob. La propuesta invita a ampliar la experiencia de la exposición a través del recorrido y el encuentro.

La Agenda Extendida también incluye las siguientes propuestas:

-GAP | Alameda de la Federación 355

Viernes 11 y sábado 12, de 10.30 a 12.30 horas: Paraná Metafísica, exposición de Raúl González.

-Archicofradía | 9 de Julio 116

Viernes 11 y sábado 12, de 10 a 12 y de 18 a 22 horas: en planta alta, Luminara, muestra de Emilia Reniero; y en planta baja, Sala Expandida. Artistas en Trastienda, con obras a la venta de Simón Godoy, Flor Comis, Águeda Guarneri, Maná Ríos, Sole Giannicchini, Kam, Noelia Bustaver, entre otros.

El viernes 11, de 23.50 a 3 horas, el espacio también propone Culto, un DJ set especial dedicado a Madonna, con un recorrido por los éxitos de la artista y una continuidad de música icónica de los años 80. La entrada tiene un valor de $4.000.

-33 Almacén de Arte | Esquina de Bavio y Courreges

Viernes 11, de 18 a 21 horas: El Barrio de las Artes, con obras de Claudio Osan, Celina Campos, Mario Viola, Adriana Tessore, Alejandro Barzola, Elsa Schonfeld, Soledad Tessore, Alejandra Peñalba, Carlos Saigg Reffino, Elsa Bosco, Guillermo Casalaga, Pablo Psiconini y Gisela Heinrich.

El sábado 12, de 10 a 12 horas, se realizará un recorrido guiado por la muestra y un diálogo con los artistas participantes.

-Casa Banano | Córdoba 145

Sábado 12, de 10 a 13 horas, y domingo 13, de 12 a 15 horas: recorrido por la casa y los jardines, con instalaciones de Milagros Waigadt y Sol Yedro y muestra de artistas en trastienda de Brisa García y Verónica Moreira.

El domingo, la propuesta se completa con choripanes, vino y chamamé.

-Blanca Irradiante | Ituzaingó 80, planta alta

Sábado 12, de 11 a 13 horas: SUBhASTA. Programa Doméstico en Blanca Irradiante.

-La Portland | Av. J. M. Estrada 3348

Sábado 12, de 11 a 13 horas: visita a la exhibición Claridad y un resto frágil, de Karen Spahn y Carlos Battauz, con curaduría de Celina Jure.

-Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez | Buenos Aires 286

Sábado 12, a las 11 horas: Un destello sostenido. Acercamientos con el equipo curatorial, con Karen Spahn, Carlos Battauz y Walter Musich. La actividad se realizará en el marco de los 100 años del Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez.