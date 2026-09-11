Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano

Una avioneta de fumigación cayó en un campo del sur entrerriano y su piloto, de 56 años, sufrió lesiones. Fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, donde quedó en Terapia Intensiva. Investigan una posible falla mecánica.

Una avioneta de fumigación cayó en un campo del sur entrerriano este jueves y el piloto, un hombre de 56 años, debió ser hospitalizado tras el fuerte impacto. El accidente ocurrió en la zona rural “Dos Hermanas”, en Perdices, departamento Gualeguaychú.

El hombre, domiciliado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, fue asistido inicialmente por trabajadores rurales, quienes lo trasladaron hasta inmediaciones de la Ruta Nacional 14. Desde allí fue derivado en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Fuentes policiales confirmaron que el piloto ingresó al nosocomio con lesiones y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo observación médica y a la espera de su evolución.

Investigan una posible falla mecánica

El siniestro se produjo en un establecimiento ubicado en inmediaciones de la Estancia Las Marías. Al sector se accede desde el kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14 y luego por un camino vecinal que se interna aproximadamente 20 kilómetros en la zona rural.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una avioneta fumigadora Piper Pawnee, utilizada para tareas de aplicación de fertilizantes. Por circunstancias que permanecían bajo investigación, la aeronave perdió el control y se precipitó contra el terreno.

Según los primeros datos aportados por fuentes policiales a Elonce, una de las hipótesis apuntaba a una falla mecánica. Sin embargo, las causas precisas del accidente todavía debían ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes.

Principio de incendio tras el impacto

El alerta movilizó a las 13.34 a una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas. Una vez en el establecimiento, los rescatistas colaboraron con las tareas de asistencia y seguridad.

Fuentes de Bomberos señalaron que, luego de precipitarse a tierra, la aeronave habría registrado un principio de incendio. La situación pudo ser controlada sin que las llamas se propagaran por el sector.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Séptima y Comisaría Larroque, además de personal de la División Policía Científica y el Médico de Policía. También colaboraron Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos de Gendarmería Nacional.

La aeronave fue entregada a su propietario

Las actuaciones quedaron bajo intervención del fiscal auxiliar Facundo Álvarez, quien dispuso las diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.

Una vez concluidas las medidas correspondientes en el establecimiento rural, la avioneta fue entregada a su propietario, quien quedó a cargo de la aeronave, publicó El Once.

Mientras continuaba la investigación sobre las causas de la caída, la atención permanecía centrada en la evolución del piloto, quien seguía internado en Terapia Intensiva del Hospital Centenario tras las lesiones sufridas en el accidente aéreo.