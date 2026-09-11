La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con obras de Mozart y Beethoven

La presentación será hoy viernes 11 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Participarán los solistas Xavier Inchausti y Silvina Álvarez, bajo la dirección de Luis Gorelik. La entrada será de un alimento no perecedero, por orden de llegada.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este viernes en Paraná con un concierto dedicado a dos de los grandes compositores de la música universal: Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. La función será a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250.