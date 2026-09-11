Dos hombres se metieron en un jardín de infantes y fueron detenidos

Habían intrusado el edificio durante la madrugada de este viernes en Paraná, la Policía los descubrió y los apresó.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de ser encontrados dentro del Jardín 33 Orientales, en Paraná. En el establecimiento había griferías y otros elementos dañados, mientras que uno de los sospechosos tenía un cuchillo.

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría Primera realizaban controles en inmediaciones del jardín cuando escucharon ruidos y detectaron movimientos en el interior.

Los policías ingresaron al establecimiento y encontraron a los dos hombres en el segundo piso. Al recorrer el lugar, observaron daños en griferías y otros elementos.

Además, uno de los sospechosos tenía un cuchillo, que fue secuestrado.

Tras informar lo ocurrido a la Fiscalía de turno, se ordenó la detención de ambos y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. Quedaron involucrados en una causa por tentativa de robo.