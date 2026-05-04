Continúan los operativos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación

El Municipio de Paraná lleva adelante durante mayo una serie de operativos gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad. Son de 7:30 a 12:00 horas, con atención por orden de llegada y prioridad para los vecinos del barrio y quienes gestionen su turno por Mi Paraná.

Los operativos comenzaron este lunes 4 y martes 5 de mayo en la Vecinal Presidente Perón, ubicada en Arturo Sampay y Alejo Peyret. Del miércoles 6 al viernes 8 la actividad se traslada al Barrio Capibá, en Av. Zanni 3650, entre Juan B. Justo y Calle 924.

El lunes 11 y el miércoles 13, el operativo se realizará en el Barrio Maccarone, en Manuel Dorrego y Av. Laurencena, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 será el turno del Barrio Justo José de Urquiza, en Guillermo García 2228.

La segunda quincena del mes contempla jornadas en el Barrio Corona Sur —Hernandarias y El Aguaribay— los días lunes 18 y miércoles 20. El jueves 21 y el martes 22, el operativo se desarrollará en la Vecinal Francisca de Larramendi, en Raquel Forner y Antonio Berni. El ciclo de mayo cierra del martes 26 al viernes 29 en el CIC Este, situado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile.

Requisitos para concurrir

Para las castraciones, los animales se reciben hasta las 10:00 y deben presentarse con ayuno de aproximadamente diez horas. Los caninos deben concurrir con collar y correa. Los gatos tienen prioridad para minimizar el estrés y deben trasladarse en transportadora o bolso cerrado.

Los animales pueden castrarse a partir de los seis meses de vida. No es requisito que hayan tenido cría, aunque las hembras que hayan parido pueden operarse a partir de los dos meses posteriores al parto. Se recomienda llevar una manta para retirar al animal operado.