Locales

Continúan los operativos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación

El Municipio de Paraná lleva adelante durante mayo una serie de operativos gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad. Son de 7:30 a 12:00 horas, con atención por orden de llegada y prioridad para los vecinos del barrio y quienes gestionen su turno por Mi Paraná.

Los operativos comenzaron este lunes 4 y martes 5 de mayo en la Vecinal Presidente Perón, ubicada en Arturo Sampay y Alejo Peyret. Del miércoles 6 al viernes 8 la actividad se traslada al Barrio Capibá, en Av. Zanni 3650, entre Juan B. Justo y Calle 924.

El lunes 11 y el miércoles 13, el operativo se realizará en el Barrio Maccarone, en Manuel Dorrego y Av. Laurencena, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 será el turno del Barrio Justo José de Urquiza, en Guillermo García 2228.

La segunda quincena del mes contempla jornadas en el Barrio Corona Sur —Hernandarias y El Aguaribay— los días lunes 18 y miércoles 20. El jueves 21 y el martes 22, el operativo se desarrollará en la Vecinal Francisca de Larramendi, en Raquel Forner y Antonio Berni. El ciclo de mayo cierra del martes 26 al viernes 29 en el CIC Este, situado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile.

Requisitos para concurrir

Para las castraciones, los animales se reciben hasta las 10:00 y deben presentarse con ayuno de aproximadamente diez horas. Los caninos deben concurrir con collar y correa. Los gatos tienen prioridad para minimizar el estrés y deben trasladarse en transportadora o bolso cerrado.

Los animales pueden castrarse a partir de los seis meses de vida. No es requisito que hayan tenido cría, aunque las hembras que hayan parido pueden operarse a partir de los dos meses posteriores al parto. Se recomienda llevar una manta para retirar al animal operado.

Te puede interesar

Abrieron las inscripciones para participar de una nueva edición de Sabores del Litoral

admin

La Municipalidad puso en marcha el emblemático reloj del Palacio Municipal

admin

Aumenta el boleto de transporte urbano en Paraná

admin
Radio RD 99.1