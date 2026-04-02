Acceso Sureste: se inició una obra complementaria a la Ruta 12 para la integración de dos barrios

Se trata de trabajos complementarios de integración de la obra de la avenida urbana, que conectan los barrios atravesados por el terraplén de la traza de circunvalación (Ruta 12). Son obras de nexo que permitirán accesibilidad permanente a los vecinos entre el lado norte y sur, conectando con vías principales y resolviendo problemas de desagües pluviales.

La intendenta Rosario Romero recorrió este miércoles los trabajos de esta obra que incluye la construcción de un paso bajo nivel peatonal para contemplar todas las movilidades en un entorno seguro.

“Nuestro propósito es terminar este año este tramo de la Circunvalación de Paraná. Es una obra que financiaba el gobierno nacional y que asumió la Municipalidad para que se culmine en toda su extensión”, explicó Romero al tiempo que comunicó: “Vinimos especialmente a conversar con los vecinos por una intervención especial que va a modificar lo que era la traza original de la obra, porque no existía la conexión entre los barrios que une calle Bordón”, detalló.

Asimismo, la presidenta municipal reconoció: “Los vecinos nos plantearon sus inquietudes y nuestra respuesta ha sido realizar un cruce peatonal. Ellos han entendido que no es lo ideal, pero les dará una solución”.

En este sentido, se realizará un túnel peatonal por debajo de la ruta que servirá de continuación de la calle Soldado Bordón. En tanto, se mantendrá la circulación vehicular por debajo de la ruta por calle Hernandarias y una vía colectora hacia el barrio 144 Viviendas. Asimismo, se continúa trabajando en desagües para favorecer el escurrimiento de pluviales.

Adriana Valent, presidenta electa de la comisión vecinal del Barrio 144 Viviendas, valoró el diálogo con la intendenta de Paraná: “Para nosotros es muy importante que nos hayan dado respuesta a nuestro reclamo para que tengamos salida del barrio a través de la ruta”, reconoció.