El Senado aprobó el proyecto de fomento al desarrollo del Norte Entrerriano

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores.

La bandera Nacional fue izada por la senadora Patricia Díaz (La Paz- Más para Entre Ríos) y la de Entre Ríos por la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal).

Seguidamente, los senadores aprobaron el acta de sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día de la fecha donde se acuerda el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Durante la sesión, se remitieron al archivo los proyectos que cumplieron un tiempo sin haber sido sancionados definitivamente. Este procedimiento de caducidad formaliza el cierre de expedientes que perdieron estado parlamentario.

El senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) solicitó una moción para pedir que el Expediente N°26.292 vuelva a Comisión para su correspondiente tratamiento. Se trata del el proyecto de resolución contenido en el que declara “Capital Provincial de la Chamarrita” a la ciudad de Diamante.

Luego de un cuarto intermedio, los senadores aprobaron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se establece los límites jurisdiccionales de la Comuna Líbaros, del departamento Uruguay. La iniciativa contaba con dictamen de la comisión de Asuntos Municipales. El mismo quedó sancionado y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Expediente N°28.854.

Orden del Día

En la sesión de hoy quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría del Superior Tribunal de Justicia, por el que se modifica el artículo 36 de la Ley Orgánica de Tribunales. Expediente N° 14.400.

Los senadores también aprobaron el proyecto de Ley de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano. Expediente N°15.228. Al respecto, la senadora Domínguez pidió la palabra para fundamentar la iniciativa y agradeció el acompañamiento de sus pares: “Es muy importante para mi departamento y es un compromiso con la ciudadanía”, afirmó la legisladora.

Seguidamente, se aprobó el proyecto de Ley de autoría de la senadora Domínguez y sus pares Díaz y Dal Molín, por el cual se crea el marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano. Expediente N° 15.390.

Sobre la iniciativa, la senadora por el departamento Feliciano, explicó que el denominado Norte Entrerriano abarca los departamentos: Federal, Federación, La Paz y Feliciano. “Esto nos va a permitir diseñar y trabajar políticas públicas para nuestro departamento, así que salvando las distancias, hay ejemplos como la Región Norte, la Región de Salto Grande, y la Micro Región de Crespo y de Aldea que han dado resultados positivos”, resaltó. El proyecto aprobado pasa a la Cámara de Diputados para su revisión.

Asimismo, los legisladores aprobaron el proyecto de Ley de autoría de la senadora Díaz, por el que se crean dos Fiscalías de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, una con asiento en la ciudad de Santa Elena y otra en la ciudad de Bovril. Expediente N°15.035. Al respecto, la senadora por el departamento La Paz fundamentó el proyecto de su autoría: “Existe una realidad cotidiana que muchas veces no trascienden como conflictos, situaciones de violencia y hechos penales que requieren una respuesta rápida y cercana del Estado”. En este sentido, Díaz señaló que “la distancia de las ciudades con La Paz, cabecera del departamento, implica traslados, demoras y dificultades para intervenir en tiempo oportuno”. Y agregó: “La creación de estas dos fiscalías no es una medida aislada, sino que es una decisión concreta para garantizar el acceso real a la justicia, para acercar el Ministerio Público Fiscal a la comunidad y permitir intervenciones rápidas, eficaces y con presencia territorial”, aseveró.

De Declaración

Sobre tablas quedó aprobado el proyecto de declaración de autoría de la senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos) por el que se declara de interés el aniversario de la Escuela N°48 “Conscripto Bernardi”. Expediente N° 33.473.

También se aprobó el proyecto de declaración de autoría del senador Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos) por el que se declara de interés la participación de la joven entrerriana Milena Traba en el certamen Miss Latina Argentina N°33.479.

A continuación, se detallan los siete proyectos de declaración enunciados en el extractín, aprobado por el cuerpo su tratamiento sobre tablas desde el inicio de la sesión.

El proyecto de Declaración de autoría de la senadora Patricia Díaz (La Paz- Más para Entre Ríos), por el que se declara de Interés Legislativo, Histórico, Cultural y Comunitario el libro “Historia de las Parroquias de la Arquidiócesis de Paraná – Tomo I”, por su valioso aporte a la reconstrucción de la memoria eclesial, social e identitaria de distintas comunidades entrerrianas, en particular de aquellas comprendidas en los decanatos de La Paz y Nogoyá. Expediente N° 15.655.

El proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara su Beneplácito y reconocimiento con motivo del Aniversario Nº 75 de la Escuela Nº76 “Maipú” de la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, destacando su trayectoria educativa, su sostenido compromiso con la formación de niñas y niños de la comunidad y su valioso aporte al desarrollo social, cultural e institucional de la localidad. Expediente N° 15.656

El proyecto de Declaración de autoría del senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), por el que se declara de Interés Legislativo la “XXIII Fiesta Provincial del Pastel Artesanal” que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de abril del corriente año en la ciudad de Santa Rosa de Villaguay. Expediente N° 15.658.

El proyecto de Declaración de autoría del senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos), por el que se declara de Interés Cultural el XI Encuentro Nacional e Internacional de Escritores Sin Fronteras, a realizarse en la ciudad de Federación los días 15, 16 y 17 de mayo de 2026, organizado por el Grupo Literario Lucería. Expediente N° 15.659.

El proyecto de Declaración de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos), por el que se declara de Interés Legislativo la novena edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Puerto Sánchez, los días 3 y 4 de abril en la ciudad de Paraná. Expediente N° 15.660.

El proyecto de Declaración de autoría de la senadora Silva, por el que se declara de Interés Legislativo la 5ta. Edición del Festival Gastronómico y Tradicionalista. Expediente N° 15.661.

El proyecto de Declaración de autoría de la senadora Silva, por el que se declara de Interés Legislativo el programa “#Modo Futuro: Educación Financiera para un Futuro Asegurado”, impulsado por la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Entre Ríos destinado a estudiantes de nivel secundario en la provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.662.

De Comunicación

Quedó aprobado también el proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Díaz, en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Consejo General de Educación de Entre Ríos, arbitre de manera urgente los medios administrativos, presupuestarios e institucionales necesarios para la asignación y puesta en funcionamiento de un Equipo de Orientación Educativa para el nivel secundario, con sede en la ciudad de Santa Elena. Expediente N°15.657.

Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) recordó el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se conmemora cada 2 de abril: “Se recuerda a 632 víctimas, 632 muertes, y a todos los veteranos que lucharon en el conflicto. Y nos deja una herida abierta en el pueblo argentino”, expresó el senador. “Tenemos razones geográficas, históricas y de derecho que sostienen la soberanía de nuestro país frente al usurpador” al mismo tiempo que señaló: “Este procedimiento dejó en el camino la vida de chicos y jóvenes, así como de oficiales y suboficiales que fueron heroicos. Pero que fueron obligados a afrontar la adultez en un medio hostil y súbito. Por eso, al recordarlos y homenajearlos, también corresponde que nosotros sostengamos que la democracia, en contraposición a la dictadura, es el único antídoto que hubiera permitido evitar esta conflagración”.

En esa línea, el senador Marceo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) se unió al homenaje y sostuvo: “Honrar a nuestros veteranos implica garantizarles condiciones de vida dignas, acceso efectivo a la salud, reconocimiento social real y políticas públicas sostenidas en el tiempo. Implica también sostener una política soberana clara, firme y coherente en relación a nuestras Islas Malvinas”. Y ratificó: “No podemos dejar de señalar con preocupación las inconsistencias, los retrocesos y la falta de estrategia clara por parte del Gobierno Nacional en materia de política exterior y defensa de la soberanía. Malvinas nos une como Nación, pero también nos exige coherencia, responsabilidad y convicción. Nos exige estar a la altura de quienes dieron todo sin pedir nada”.