Semana Santa: la canasta de Pascuas subió hasta 63% y los consumidores buscan optimizar sus gastos

Las compras para esta fecha se concentran en productos puntuales y en turismo se realizan escapadas cercanas. También se observó un fuerte avance del comercio digital y se toman decisiones de último momento.

El consumo de Semana Santa 2026 combina dos dinámicas que conviven en tensión: subas de precios que llegan hasta 63% en productos tradicionales y una demanda que se mantiene activa, pero más selectiva. En ese escenario, los hogares priorizan gastos puntuales, ajustan cantidades y redefinen hábitos de compra.

Los datos relevados por consultoras y empresas del sector muestran que el gasto no desaparece, pero se reorganiza. Se concentra en experiencias, como viajes cortos, y en consumos específicos como huevos de Pascua, donde crecen tanto las versiones industriales como las artesanales.

En paralelo, el comercio electrónico gana protagonismo y las decisiones se toman cada vez más cerca de la fecha. La combinación de precios elevados, menor previsibilidad y nuevas herramientas de financiamiento define el pulso del consumo en este fin de semana largo.

Precios en alza y consumo más racional

Los productos típicos de Pascua registran aumentos significativos en comparación con 2025. Según Focus Market, la suba más alta se vio en la rosca artesanal de 500 gramos, que pasó de $8000 a $13.000, con un alza de 63%. También subieron la rosca de 900 gramos, que alcanzó los $25.000 con un incremento de 52%, y la versión industrial de 400 gramos, que llegó a $5150 con una suba de 47%.

En pescados, el kilo de calamar aumentó 58%, mientras que el filet de merluza subió 27% y las milanesas de pescado 15%. En tanto, los huevos de Pascua registran subas de hasta 49% según el producto, mientras que un huevo relleno de 500 gramos alcanzó los $29.900, un 36% más que el año pasado.

El aumento de los huevos de Pascua “se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market, en un informe difundido por la consultora.

El especialista también explicó que en el caso del pescado “hay una demanda externa muy firme que presiona los precios domésticos vía exportaciones”, sostuvo.

El e-commerce gana terreno en productos de Pascua

A pesar del contexto, las ventas crecen en canales digitales. Según Tiendanube, en los 15 días previos a Pascua las órdenes vinculadas a la fecha aumentaron 15% y se vendieron más de 73.000 productos, con un ticket promedio de $126.435.

Los huevos de Pascua lideran el ranking de ventas, seguidos por productos asociados a la producción artesanal como moldes, rellenos, globos y packaging.

“El aumento del 143% en las ventas de huevos de Pascua refleja cómo el ecosistema digital se consolida como escenario natural para las fechas especiales”, afirmó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en la Argentina.

En PedidosYa las dos semanas previas a las Pascuas la venta de huevos de chocolate había crecido 60% interanual en supermercados 100% online.

El dato refleja un cambio estructural. El consumo no solo se ajusta en cantidad, sino que también migra hacia canales que permiten comparar precios, acceder a promociones y facilitar la compra.

Viajes con decisiones más cuidadas

El turismo aparece como uno de los principales destinos del gasto para Semana Santa. Sin embargo, también muestra cambios en el comportamiento.

Según Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay, las búsquedas crecieron 24% en destinos locales y 16% en los internacionales en el último mes.

Los precios reflejan el peso del gasto. Un paquete de tres noches a Puerto Iguazú rondó $1,1 millones por persona, mientras que viajar a Río de Janeiro costó cerca de $950.000. Para dos personas, los paquetes llegaron a superar los $2,5 millones en destinos nacionales.

Los destinos locales más elegidos incluyen Puerto Iguazú, Bariloche, Buenos Aires y Mendoza, mientras que en el exterior lideran Río de Janeiro y Santiago de Chile.

En paralelo, Airbnb registró un aumento del 140% en las búsquedas de destinos dentro de la Argentina en la comparación interanual, con Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata y Puerto Iguazú al tope del ranking. En viajes al exterior el alza superó el 70%, con Brasil (Arraial do Cabo, Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios) a la cabeza, junto con ciudades como Miami, Madrid, Barcelona y Milán.

En la misma línea, datos de Booking muestran que los destinos nacionales más buscados para Semana Santa son la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, Villa Carlos Paz y Puerto Iguazú. Y en el internacional, el ranking lo encabezan Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis, Madrid y Miami Beach, lo que confirma la fuerte presencia de Brasil y la continuidad de destinos urbanos en Europa y Estados Unidos.

“Si bien el presupuesto puede ser un desafío, rara vez se convierte en un límite definitivo. Según nuestro estudio anual sobre tendencias de viaje, el 44% elige destinos cercanos a su hogar para hacer una escapada y aprovechar los fines de semana largos”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking en Argentina.

En la misma línea, un informe de Focus Market para Naranja X indicó que los paquetes turísticos aumentaron alrededor de 30% interanual y que cuatro de cada diez argentinos los pagó con tarjeta de crédito.

“Semana Santa es un termómetro relevante porque refleja cómo los hogares ajustan su presupuesto entre ocio, transporte y servicios”, sostuvo Di Pace en ese relevamiento.

De acuerdo con datos de TIJE Travel Tech Group, los destinos internacionales concentran gran parte de las reservas realizadas, con un claro liderazgo de Brasil, que representa el 31,6% de la demanda. “Brasil se consolida como el destino internacional más demandado, con cifras que reflejan una preferencia clara y sostenida desde este mercado”, destacó la compañía.

Escapadas cortas y decisiones de último momento

El comportamiento de los viajeros también muestra un cambio en los tiempos de decisión. Según Plataforma 10, el 25% de las compras de pasajes se realiza en los cinco días previos al viaje.

“El usuario sigue eligiendo viajar, pero espera más tiempo para decidir y define en función de variables como precios o clima”, explicó Tomás Barreiro, head de Marketing de la empresa.

La tendencia se complementa con estadías más cortas y preferencia por destinos cercanos. El antecedente de 2025 ya había marcado ese camino, con una estadía promedio de 3,1 días.

Este patrón se replica en las búsquedas de alojamiento, donde predominan viajes en pareja y escapadas breves.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente de Turismo estimó la llegada de unos 100.000 visitantes durante el fin de semana largo, con un impacto económico superior a $35.000 millones y una ocupación hotelera promedio del 67%.

El dato sintetiza el escenario general. El consumo no se retrae completamente, pero se vuelve más estratégico. Se priorizan experiencias, se ajustan cantidades y se aprovechan promociones y financiamiento.