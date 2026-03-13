Allanamientos en Bajada Grande: secuestraron un arma de fuego, drogas y dinero

Tres allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en el barrio Bajada Grande de la ciudad de Paraná, en el marco de una investigación por abuso de armas. Los procedimientos se realizaron en la zona de calle Croacia Sur, entre las cortadas 1082 y 1284, donde efectivos de la Policía trabajaron en distintos puntos del sector.

Según se informó, los operativos se desarrollaron durante la tarde, alrededor de las 18, y estuvieron encabezados por personal de la Jefatura Departamental Paraná.

El subjefe de la Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, brindó detalles sobre el procedimiento y explicó que la intervención policial se dio en el marco de una causa por abuso de armas que se investiga desde la jornada anterior.

Secuestro de arma de fuego y drogas

El funcionario policial indicó que durante los procedimientos se secuestró un arma de fuego, municiones, estupefacientes y dinero en efectivo.

Tras el hallazgo, se dio intervención a otras áreas especializadas de la fuerza para avanzar con las pericias correspondientes. En ese sentido, indicó que se esperan las actuaciones de la Policía Científica y la Dirección de Drogas Peligrosas para pesaje y pruebas fotográficas.

Hasta el momento no se registraron detenciones, ya que se espera la disposición del fiscal a cargo para definir los pasos a seguir en la causa.

Los operativos forman parte de una línea de trabajo impulsada desde el Ministerio de Seguridad de la provincia y que se desarrolla con apoyo de la comunidad.

Investigación y colaboración de vecinos

Claucich destacó que los procedimientos también se sostienen en información aportada por los vecinos del barrio.

En ese sentido, explicó que la intervención policial se inició de oficio, aunque existe “una colaboración permanente” por parte de los habitantes del sector.

El funcionario agregó que las tareas investigativas continúan y que se realizan en coordinación con distintas áreas policiales.

Además, remarcó que existe un trabajo sostenido con organizaciones barriales para abordar distintas problemáticas de seguridad. “Tenemos en agenda esta vecinal y se tienen reuniones con las vecinales de la ciudad”, concluyó.