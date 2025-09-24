Amigas halladas asesinadas: apuntan a una «venganza narco»

Morena, Brenda y Lara fueron halladas sin vida tras varios días desaparecidas. Por el caso hay cuatro sospechosos detenidos, dos de ellos apresados en el mismo lugar donde se activó el celular de una de las víctimas.

“A mis primas me las entregaron descuartizadas en una bolsa”, dijo una familiar de dos de las víctimas. La frase resume el horror detrás del hallazgo de los cuerpos de Morena Verry, Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara, de 15, que estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Las tres habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando abordaron una camioneta blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. La última señal del celular de Lara se registró a las 23.14 en Florencio Varela, donde finalmente fueron encontrados los cadáveres.

Los cuerpos estaban en una casa situada en Jáchal y Chañar, en el barrio Santa Rosa. Según fuentes de la investigación, estaban descuartizados. La principal hipótesis apunta a una venganza narco: los investigadores creen que el triple crimen estaría vinculado a una banda liderada por un traficante peruano que permanece prófugo. Por el caso hay cuatro sospechosos detenidos, dos de ellos apresados en el mismo lugar donde se activó el celular de una de las víctimas.

“Gracias al periodismo que esto hizo que saliera la luz, necesitamos que se quede, estamos todos muy tristes, a las chicas las entregaron descuartizadas y necesitamos que por favor no se vaya”, pidió la prima entre lágrimas, acompañada por familiares.

Tras la conferencia de prensa de Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, el primero que salió a hablar fue Antonio, abuelo de Morena y Brenda, que apuntó contra la hermana de Lara en una investigación que gira en torno a una aparente red de prostitución con vínculos con el narcotráfico.

“Se dio el peor final. No hablé de esto hasta ahora: la hermana de Lara es la que está en estos momentos dándonos consuelo a nosotros cuando ella es la peor responsable, de vivir con lujos, con todas esas cosas. ¿Qué hicieron con Morena y Brenda? Las engañaron y está saliendo todo esto a la luz. Que la detengan a la hermana de Lara que ofreció a mis nietas diciendo que [con eso] se iban a poder comprar algo”, señaló.

Federico, pariente de Morena y Brenda, sumó: “Los hechos los va a tener que determinar la Justicia. Las tres chicas fueron víctimas, pero mis dos primas la ligaron de rebote me parece. Vamos a seguir con el corte, es una situación muy difícil que vivimos en este país en materia de seguridad y también económica. Mis dos primas estaban sin trabajo y seguramente cayeron en la tentación de la plata fácil, de esos 300 dólares”.

Además, apuntó contra “una justicia lenta”, mencionó que el caso podría tratarse “de una venganza narco” y sobre el vínculo que las unía con Lara, marcó: “Sus familiares están por acá, pero no sabemos. Nosotros nos ocupamos de nuestra familia, no conocía a las amistades de mis primas”.

Morena y Brenda eran vecinas de los monoblocks de La Tablada. Situado en la periferia del Partido de La Matanza, se trata de una de las zonas más crudas del distrito que gobierna Fernando Espinoza, donde la marginalidad e inseguridad se han multiplicado en las últimas décadas.

Detrás de los deteriorados departamentos de los imponentes bloques de cemento, se encuentra Villa Palito, una de las más peligrosas de la zona que limita con la llamada estación del paco, ubicada junto a la parada del Tren Belgrano Sur. Es un enclave rodeado por otros asentamientos, como Puerta de Hierro y San Petersburgo. En tanto, Lara era vecina de González Catán.

A media tarde, frente a las cámaras irrumpió la familia de Lara, que rechazó las acusaciones. “Nosotros fuimos a la morgue con las mamás, mi sobrina tenía 15 años, que no hablen estupideces. Estamos viendo que no respetan nuestro dolor. Hay tres familias destruidas. Hay una persona que salió a hablar, que tienen que llevar presa a no sé quién”, manifestó Lorena, prima de la mamá. “La Policía es una vergüenza. El sábado hicimos la denuncia en la comisaría de Ciudad Evita y no nos quisieron tomar la denuncia, dijeron que había que esperar 24 horas. Estamos hablando de la desaparición de una menor, nunca activaron el alerta Sofía, nos dijeron que era hasta los 12 años que se aplicaba”, explicó.