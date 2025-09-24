Se inauguraron obras de refuncionalización en el Parque Escolar Enrique Berduc

En el Parque Escolar Enrique Berduc se presentaron obras de refuncionalización. Se continuará la obra de la pista de atletismo. Se prevé que esté finalizada a fines del próximo año.

Este miércoles por la tarde, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó la inauguración de las obras de refuncionalización del Parque Escolar Enrique Berduc. El proyecto contempla una inversión de 2.200 millones de pesos y abarca la pista de atletismo que se prevé que esté finalizada a fines del próximo año.

“Es un lugar muy importante para el deporte, uno de los pocos que hay en el país con estas características. Lo encontramos paralizado y hoy estamos prácticamente terminando su puesta en valor”, afirmó el mandatario provincial.

En el acto también se entregaron uniformes a jóvenes deportistas de distintas disciplinas.

Una obra con impacto provincial y nacional

La nueva pista de atletismo será, según explicó el gobernador, “una de las más importantes del país” y permitirá posicionar a Entre Ríos como un polo deportivo de alto rendimiento. “Esto tiene mucho que ver con la apuesta que hacemos a la práctica deportiva en general. Queremos que sea uno de los legados de nuestro gobierno”, señaló.

El mandatario recordó que la obra comenzó en 2022. “Tuvimos que hacernos cargo de una deuda muy importante y superar obstáculos para reiniciarla. Hoy mostramos este lugar que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos”, remarcó.

La importancia del proyecto excede a Paraná: se trata de un complejo único en el país, comparable solo con instalaciones de grandes clubes. “Nos pone muy orgullosos tener un espacio de estas características, pensado para toda la provincia”, agregó.

Jóvenes, deporte y futuro en Entre Ríos

El anuncio se dio en el marco de la despedida a jóvenes atletas que participarán de los Juegos Evita en Mar del Plata. “Tuve una linda charla con los chicos y las chicas que nos van a representar. Estoy seguro de que nos dejarán muy bien parados”, expresó el gobernador.

La provincia busca además fortalecer el rol de los clubes como centros sociales y deportivos. “Queremos que los clubes sean un lugar de contención, con facilidades y subsidios para que sigan siendo espacios donde se formen los jóvenes”, subrayó.

Un lugar emblemático del deporte de Paraná

Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, dijo en declaraciones a Elonce que “estamos felices de poder concretar esta obra en el parque Berduc que va en línea con el plan de desarrollo deportivo que estamos haciendo en la provincia”.

“El deporte para nosotros es una prioridad, estamos acompañando de distintas formas, con subsidio a la energía, con infraestructura”, remarcó.

Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes de la provincia, expresó que el Parque Escolar Berduc “es un lugar emblemático del deporte en la ciudad de Paraná, todos saben las cosas que se han vivido. Este lugar será usado por las escuelas, los deportistas y la comunidad en general, porque para eso se hacen los predios deportivos”.

En cuanto a la obra, entendió que “es un gran avance” en materia de infraestructura.

“Entre Ríos tiene mucho contenido, el entrerriano tiene una gran personalidad para el deporte, tenemos muy buenos entrenadores, deportistas y dirigentes y se necesita infraestructura como esta y multiplicarla a lo largo y ancho de la provincia”, indicó.

Finalmente, el Ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó que en el predio “se hizo una inversión muy importante, en el convencimiento que es necesario para promocionar el deporte en la provincia. Fue una prioridad para el gobierno a la hora de reiniciar obras y ponerlas en marcha”.

Si bien restan algunos detalles en el predio, podrá ser usado cuando determinen las autoridades del Parque junto con el Consejo General de Educación. Falta completar la pista de atletismo que aún está en obra. (Elonce.com)