Anuncian hasta 26°C este martes en Entre Ríos

Se aguarda una jornada con nubosidad variable en la provincia. La semana estará calurosa y podría finalizar con nuevos eventos de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes 30 de septiembre se presentará con buen tiempo y nubosidad variable en Entre Ríos. Ya no hay anuncio de precipitaciones.

Las temperaturas comienzan a ascender gradualmente esta semana en la provincia. Para hoy se esperan máximas de entre 22 y 24 grados. los próximos días anuncian entre 28 y 30 grados, posiblemente viernes o sábado.

Hacia el fin de semana que viene, se pronostican eventuales lluvias y tormentas aisladas.

Tiempo en Entre Ríos: martes 30 de septiembre

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 24 grados. Se aguarda una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Allí también se prevé un día mayormente nublado gran parte del día.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados. El día comenzará algo nublado y continuará parcialmente nublado, sin lluvias.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 12 grados de mínima y 23 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado, sin precipitaciones.

