Reparan un caño de agua en Paraná

Personal municipal de Paraná ejecutará este martes la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros, en inmediaciones a la intersección con calle Ezpeleta.

Por tal motivo se podría registrar baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área urbana comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. Y entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

La labor se iniciará a las 8 y se estima que se extenderá hasta las 16, aproximadamente. Luego, gradual y progresivamente se irá restableciendo el servicio. Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de esas zonas que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Además, debido al movimiento de maquinarias pesadas y operarios se reducirá a media calzada la circulación en inmediaciones al sector con obras. Por ello se solicita a los automovilistas transitar con precaución, en el sentido de circulación sur-norte de la avenida Francisco Ramírez.