Docentes entrerrianos y universitarios inician medidas de fuerza

Agmer y AMET rechazaron la propuesta salarial del Gobierno provincial y convocaron a un paro de 48 horas. Además, docentes universitarios iniciarán una medida de fuerza por 72 horas en reclamo de mejoras salariales y financiamiento.

El paro docente en Entre Ríos comenzará este miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 1 de octubre. La medida fue convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), luego del rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial.

La oferta oficial contempla un incremento del 3,5%, que fue ratificado el lunes pasado en el marco de la paritaria docente. Tras la negativa de los sindicatos, la Provincia informó que el aumento será aplicado por decreto y que llevará el salario inicial docente a $910.000. La medida se suma a un escenario de tensión que ya venía marcado por nuevas negociaciones salariales, luego de que el Gobierno y los gremios volvieran a discutir la paritaria docente en Entre Ríos.

Agmer y AMET convocaron a un paro docente de 48 horas

La decisión de los gremios docentes llega después de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. Tanto Agmer como AMET resolvieron avanzar con una medida de fuerza de 48 horas, que afectará el dictado de clases durante este miércoles y jueves.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, se confirmó que el incremento será liquidado por decreto. La administración entrerriana sostuvo que la actualización permitirá elevar el salario inicial, aunque los sindicatos cuestionan que la mejora no alcanza a recomponer la pérdida del poder adquisitivo.

Paro de 72 horas en las universidades

En paralelo, las universidades nacionales también iniciarán este miércoles una medida de fuerza que se extenderá durante 72 horas. En Entre Ríos adhieren la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), integrante de Conadu, y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), de Conadu Histórica.

La protesta universitaria se realiza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial para docentes y trabajadores del sector. Los gremios cuestionan la última propuesta paritaria del Gobierno nacional, que contempla un aumento del 3%.

Reclamo salarial y Marcha Federal Universitaria

La medida de fuerza se desarrolla en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La protesta forma parte del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y los salarios de sus trabajadores.

En Entre Ríos, el reclamo universitario ya tuvo distintas expresiones durante los últimos meses, en línea con las acciones impulsadas a nivel nacional. En ese marco, las organizaciones del sector mantienen el pedido de recomposición salarial y de aplicación efectiva de la normativa de financiamiento, mientras se prepara una nueva movilización federal.