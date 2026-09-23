Argentina suma 184 medallas en los Juegos Suramericanos

Argentina vivió una jornada de martes cargada de definiciones en los Juegos Suramericanos 2026, con las medallas doradas de Los Leones y Las Leonas en hockey como principales resultados de la delegación. El equipo masculino venció 3-1 a Chile y el femenino goleó 5-0 a la misma selección, en dos finales que le dieron al país sus únicos oros del día.

En atletismo, Matías Reynaga obtuvo la medalla plateada en los 10.000 metros masculino, mientras que Nélida Peñaflor se quedó con el bronce en la prueba femenina de la misma distancia, con un tiempo de 32:34.35. El equipo de relevo 4×100 metros mixto sumó otra medalla de plata, tras finalizar segundo con un registro de 42.22.

La jornada también dejó varias clasificaciones relevantes para las finales. Lucas Villegas y Tomás Villegas avanzaron a la final de los 100 metros masculino tras terminar segundos en sus respectivas semifinales, con 10.44 y 10.57 respectivamente, aunque luego finalizaron cuarto y quinto en la definición. En los 800 metros masculino, Franco Peidón clasificó a la final al concluir quinto en semifinales con 1:51.52.

En los 400 metros, Elian Larregina ganó su serie con 45.71 y avanzó a la final, mientras que Agustín Pinti quedó fuera al finalizar quinto en la suya con 47.24. En la prueba femenina, Megan Powell se clasificó a la final tras terminar segunda en su serie con 53.09, mientras que María Lamboglia no logró avanzar al ser cuarta en la suya con 54.98. Agustín Carril compitió en la final de salto con garrocha masculino.

El ciclismo de pista y la escalada sumaron bronces

En ciclismo de pista, Natalia Vera obtuvo la medalla de bronce en velocidad femenina, tras avanzar por repesca a cuartos de final, superar a la venezolana Michell Manzi y caer en semifinales ante la colombiana Stefany Cuadrado. En la misma prueba, Valentina Méndez quedó eliminada en cuartos de final ante la chilena Daniela Colilef, mientras que Guadalupe Díaz fue eliminada en la repesca ante la venezolana Manzi. En ómnium masculino, Tomás Moyano finalizó séptimo en la clasificación general, tras ser tercero en la carrera de scratch y segundo en la de tempo.

En escalada deportiva, María Aguado ganó la medalla de bronce en la final de boulder femenino, luego de clasificar en el segundo puesto de la ronda previa. Sus compañeras Marian Luna y Malena Torrejón finalizaron cuarta y octava en la definición.

El equipo mixto de bádminton obtuvo la medalla de bronce tras vencer 3-0 a Venezuela en la definición por el tercer puesto, después de caer 0-3 ante Perú en semifinales. En tenis de mesa, la dupla de Santiago Lorenzo y Camila Argüelles se quedó con el bronce en dobles mixto, tras perder en semifinales 2-3 ante los brasileños Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi.

En tiro con arco, el equipo mixto recurvo terminó tercero en la ronda de ranking, al igual que los equipos de arco compuesto masculino y femenino. Alma Pueyo fue tercera en la ronda de ranking del recurvo individual femenino. En squash, Jeremías Azaña llegó a semifinales del individual masculino, donde cayó 0-3 ante el peruano Diego Elías.

Entre los resultados de equipos, el handball masculino goleó 27-17 a Paraguay en la fase de grupos, el vóleibol masculino venció 3-0 a Colombia y el softbol masculino derrotó 12-0 a Perú. En waterpolo, el equipo femenino ganó 17-11 a Colombia y 24-5 a Perú, mientras que el masculino se impuso 17-10 al mismo rival. En remo costero, Clara Galfre lideró la contrarreloj del 1X femenino con un tiempo de 2:50.47 y avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a la boliviana Tatiana Gandarillas.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

Así está el medallero

Con estos resultados, Argentina se ubica segunda en el medallero general de los Juegos Suramericanos 2026, detrás de Brasil, con 48 medallas de oro, 51 de plata y 85 de bronce, para un total de 184 preseas. De este modo, mantiene la distancia con Colombia, que suma 45 doradas y un total de 125 preseas.