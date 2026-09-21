La agenda oficial del Papa en la Argentina

El Vaticano difundió el cronograma oficial del papa León XIV en la Argentina. El sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre; visitará la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba



En medio de la expectativa generada en los últimos días y después de las visitas de avanzada y los contactos entre la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y el Gobierno, el Vaticano difundió este lunes el programa oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

Robert Francis Prevost, el primer Papa agustino y el primero nacido en Estados Unidos, pero también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, llegará a Buenos Aires el domingo 8 por la tarde, después de su paso por Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde, en el Palacio Libertad, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, y pronunciará su primer discurso en el país.

Al finalizar la jornada, León XIV se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear, donde se alojará durante su estadía en la Argentina.

Misa en el Monumento a los Españoles

El lunes 9 de noviembre, a las 9.15, el Pontífice de 71 años visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución. La visita había sido anticipada por las autoridades eclesiásticas durante los preparativos del viaje. Se espera que en esta cita —que será un mensaje fuerte al Gobierno debido a los fuertes recortes en esta área— el Papa pronuncie unas palabras de saludo.

Más tarde, a las 11.30, según el programa, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, uno de los lugares emblemáticos de las visitas de Juan Pablo II a la Argentina. El Papa polaco había celebrado allí una misa en 1982, durante su primera visita al país, poco después de la guerra de Malvinas.

Después de almorzar y descansar en la nunciatura, por la tarde, a las 16.10, se reunirá en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con el mundo del trabajo, donde pronunciará su segundo discurso ante un público en el que se juntarán tanto empresarios como sindicalistas y representantes de los movimientos sociales.

La jornada del Papa seguirá después con un encuentro a las 17.30 con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, donde pronunciará otro discurso. Continuará después con una celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana, que comenzará a las 18.45 y que incluirá una homilía del Santo Padre.

La agenda completa de León XIV