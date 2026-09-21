Messi mostró la camiseta con la que se despedirá de la Selección argentina

El capitán compartió una emotiva producción en la que cambió la casaca utilizada en la final del Mundial por el modelo que vestirá ante Benín. Su despedida será el 6 de octubre en el Monumental.

Lionel Messi mostró la camiseta que usará en su último partido con la Selección argentina mediante un breve y emotivo video publicado en sus redes sociales. El capitán se despedirá de la Albiceleste después de más de 20 años.

En las imágenes, el futbolista apareció descolgando la camiseta utilizada durante la final del Mundial 2026 ante España y colocando en su lugar una nueva casaca del seleccionado.

El modelo preparado para la despedida llevaba el apellido Messi y el emblemático número 10 en color dorado. Detrás de la numeración también podía observarse un sol casi transparente.

La última función de Messi

El astro rosarino disputará sus últimos minutos con la camiseta celeste y blanca el martes 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental.El amistoso marcará el cierre de una trayectoria de más de dos décadas en la Selección mayor. Messi terminó su recorrido como el futbolista con más partidos y goles en la historia del combinado nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino preparaba una ceremonia especial para homenajear al capitán. También fueron invitados los jugadores que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022, junto con sus familias.

Una fecha FIFA cargada de emoción

La Selección afrontará tres encuentros durante esta ventana internacional, una cantidad superior a los dos partidos que habitualmente se disputan en cada fecha FIFA.

Argentina jugará el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará su calendario frente a Benín tres días más tarde.

Los compromisos también representarán el reencuentro del seleccionado con el público argentino después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El duelo ante Benín quedará marcado como la despedida de quien llevó la camiseta número 10 durante gran parte de su carrera y condujo al equipo a la conquista del Mundial de Qatar 2022 y de las Copas América 2021 y 2024.