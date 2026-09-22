Jornada sobre la coyuntura económica actual

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) invita a los medios de comunicación a realizar la cobertura de la jornada institucional por sus 128 años de trayectoria, que tendrá lugar este miércoles 23 de septiembre, de 15:00 a 18:00 hs., en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en San Martín 15, Paraná.

La actividad contará con la disertación especial del economista Esteban Domecq, Presidente y Fundador de Invecq Consulting, quien abordará las perspectivas de la economía argentina y los principales desafíos que atraviesan actualmente las pequeñas y medianas empresas.

Durante la jornada también se realizará un repaso por la trayectoria institucional del CeCIP, junto con la entrega de reconocimientos vinculados al desarrollo de la actividad comercial e industrial de Paraná.