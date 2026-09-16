Incautaron más de 20 kilos de cocaína en el Puesto Caminero Paso Telégrafo

En el marco de los operativos de control fronterizo que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, se logró desbaratar el ingreso de un gran cargamento de drogas a la provincia. Hay cinco personas detenidas y dos vehículos secuestrados.

El operativo tuvo lugar el pasado jueves, durante los controles vehiculares de rutina llevados a cabo en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, en el norte de la provincia, personal policial concretó un importante secuestro de estupefacientes que pretendían ser ingresados a territorio entrerriano.

La inspección comenzó con un vehículo Fiat Siena rojo, ocupado por cuatro hombres mayores de edad (oriundos de Chaco, Santa Fe y Córdoba). De manera simultánea, los efectivos detuvieron la marcha de un Volkswagen Bora gris que circulaba detrás, en el mismo sentido (Norte-Sur), conducido por un hombre domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Durante el procedimiento, se dio intervención a la División Canes. Fue la perra detectora de narcóticos, Lila, quien alertó a los uniformados al reaccionar de forma activa y cambiar su actitud frente a la puerta trasera izquierda del Volkswagen Bora.

Ante esta situación, se dio aviso inmediato al Juzgado Federal de Paraná, a cargo del doctor Leandro Ríos (Secretaría de la doctora Silvia González), desde donde se ordenó la intervención de la División Toxicología de la Jefatura departamental La Paz.

En presencia de testigos civiles y bajo la normativa legal vigente, los efectivos inspeccionaron minuciosamente el rodado. Como resultado, se detectaron 20 panes compactos envueltos en papel film azul ocultos en las puertas y en los compartimentos bajo el capot del vehículo. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, arrojando un peso total de 20 kilos con 720 gramos.

Si bien la inspección canina sobre el primer vehículo (Fiat Siena) arrojó resultado negativo, las tareas investigativas permitieron establecer una vinculación directa entre los ocupantes de ambos automóviles, quienes operaban en conjunto. En esta línea, por disposición de la Justicia Federal, el operativo culminó con el secuestro de la totalidad de la droga, ambos vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y la detención incomunicada de los cinco involucrados.