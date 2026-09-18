Secuestraron más de un kilo de cocaína en el puesto de control vial Brazo Largo

En el marco de los operativos viales que la Policía de Entre Ríos lleva adelante en las rutas provinciales, personal del puesto caminero Brazo Largo secuestró más de un kilo de clorhidrato de cocaína y detuvo a dos personas que circulaban a bordo de un automóvil.

El procedimiento se concretó el pasado 3 de septiembre, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una Ford EcoSport Titanium conducida por un hombre de 35 años, quien viajaba acompañado por otro de 48, ambos oriundos del departamento Colón.

Durante el control de rutina y con la intervención de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura departamental Islas y un can antinarcóticos, se logró hallar un total de 1,052 kilogramos de cocaína.

En esta línea, se dió intervención a la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Gualeguaychú -a cargo del Dr. Hernán Sergio Viri-, desde donde se dispuso la inmediata detención e incomunicación de ambos hombres, así como el secuestro de la sustancia, el vehículo y los teléfonos celulares utilizados por los sospechosos.