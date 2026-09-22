El Ministerio de Desarrollo Humano organiza el II Congreso de Cuidados Integrales de Personas Mayores, que será el 23 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La propuesta está dirigida a trabajadoras y trabajadores de espacios de cuidados, profesionales, estudiantes, representantes de residencias de larga estadía y personal de municipios, comunas y juntas de gobierno.

El Gobierno de Entre Ríos convoca a participar del II Congreso de Cuidados Integrales de Personas Mayores

Las inscripciones ya están abiertas para quienes quieran formar parte de una jornada de capacitación, intercambio de experiencias y socialización de saberes vinculados al envejecimiento y la vejez. La propuesta surge del trabajo de la Dirección de Adultos Mayores, de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio para generar y sostener espacios gratuitos de capacitación y formación específica sobre la temática. En ese marco, el congreso busca aportar a un campo que presenta vacancias en la socialización de saberes y fortalecer las herramientas para el abordaje integral de las personas mayores.

La actividad se desarrolla además en el marco de la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 y cuenta con el apoyo de universidades y del Consejo General de Educación (CGE) del Gobierno de Entre Ríos. El encuentro tendrá paneles centrales organizados en tres grandes ejes: Calidad de Vida; Participación Social y Ciudadanía; y Accesibilidad, Arquitectura y Sustentabilidad. En Calidad de Vida se trabajará sobre los retos actuales de la geriatría y la gerontología, la atención primaria y los cuidados de larga duración frente al aumento de la expectativa de vida, y el impacto del deterioro cognitivo y las demencias en los sistemas de salud público y social.

El eje Participación Social y Ciudadanía propone reflexionar sobre los desafíos de la gerontología y su relación con el sistema previsional, el impacto de la baja natalidad y la importancia de la participación social y la construcción ciudadana en la vejez. Por su parte, Accesibilidad, Arquitectura y Sustentabilidad pondrá el foco en la construcción de una sociedad para todas las edades, incorporando estrategias vinculadas con el entorno y las nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana de las personas mayores.

Además, habrá mesas temáticas para la presentación de trabajos libres, con propuestas vinculadas a la prevención, estimulación cognitiva y rehabilitación; ética del cuidado, autonomía y toma de decisiones; salud mental, demencias y cuidados paliativos; participación comunitaria, educación a lo largo de la vida, género y diversidad; políticas públicas y ciudades amigables; y accesibilidad, urbanismo, movilidad, tecnologías de asistencia, domótica y teleasistencia, entre otros temas.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción.

El II Congreso Entrerriano de Cuidados Integrales de Personas Mayores se realizará el 23 de octubre de 2026, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, como un espacio destinado a fortalecer la formación, el intercambio y la producción colectiva de conocimientos sobre el envejecimiento y la vejez.

FORMULARIO DE INSCRIPCION