Rosario inauguró los Juegos Suramericanos 2026 con un show de más de 100 artistas frente al Monumento

La ceremonia de apertura reunió a miles de personas con acceso libre y dio inicio oficial a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Música, danza, teatro, mapping y el desfile de las delegaciones marcaron una noche histórica.

Rosario dio comienzo oficial a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una impactante ceremonia inaugural frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de personas disfrutaron de un espectáculo gratuito que combinó música en vivo, teatro, danza, tecnología y deporte.

La apertura marcó el inicio de dos semanas de competencia que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes participarán en 43 deportes y 60 disciplinas hasta el próximo 26 de septiembre.

Un espectáculo con identidad santafesina

La puesta en escena fue dirigida por Ariel del Mastro junto a Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale, y convocó a más de 100 artistas sobre el escenario, además de un equipo de alrededor de 400 personas entre bailarines, músicos, técnicos, coreógrafos, vestuaristas e iluminadores.

Entre las figuras destacadas participaron Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín “Rada” Aristarán y la rosarina Mery San Dámaso.

El espectáculo recorrió distintos momentos de la historia argentina desde una mirada santafesina, con un relato protagonizado por un “caminante del tiempo” interpretado por Baglietto y una niña que simbolizó el futuro.

La propuesta unió pueblos originarios, inmigración, campo, industria y diversidad cultural a través de un elemento común: el río Paraná.

Mapping, himno y desfile de las delegaciones

El Monumento a la Bandera fue protagonista de la noche gracias a un mapping de 38 metros, pantallas LED, iluminación especial y proyecciones cinematográficas que transformaron uno de los íconos de Rosario en el escenario central del evento.

La ceremonia también incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, el desfile de las delegaciones sudamericanas y la primera presentación oficial de los abanderados argentinos, Sofía Cairó y Rubén Rézola, quienes encabezaron la representación nacional.

Comenzó la cuenta regresiva deportiva

Con la ceremonia inaugural quedó oficialmente abierto el calendario de los Juegos Suramericanos 2026, una de las competencias más importantes del continente, que tendrá como sedes principales a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante los próximos quince días, la provincia recibirá a miles de deportistas, entrenadores y visitantes en un evento que, además de la actividad deportiva, propone una amplia agenda cultural y un fuerte impacto turístico y económico para la región.