El Municipio intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

El plan integral ejecutado por la Municipalidad de Paraná combina intervenciones con mezcla de asfalto en caliente en avenidas estratégicas y el área central junto con bacheo en frío en distintas zonas. Los trabajos permiten agilizar y dar seguridad en la transitabilidad.

La Municipalidad de Paraná continúa con el Plan Calle a Calle, programa que permite mejorar la trama vial en distintos puntos de la capital entrerriana. El despliegue operativo permitió aplicar 135 toneladas de mezcla asfáltica.