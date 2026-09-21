La Feria en tu Barrio estará esta semana en cuatro puntos de Paraná

La propuesta de comercialización de alimentos y productos locales recorrerá las plazas España, Carbó y Sáenz Peña y la peatonal San Martín. La iniciativa del Municipio permite cuidar el bolsillo de los vecinos y generar oportunidades de trabajo para productores y emprendedores de la ciudad.

“Esta política busca acercar alimentos frescos, de calidad y a precios accesibles a los vecinos, además de fortalecer los canales de comercialización de productores y emprendedores locales”, indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien precisó que la propuesta “se enmarca en la estrategia de la gestión de la intendenta rosario Romero de acompañamiento a la economía local y de cercanía con la ciudadanía”.

La agenda comenzará el miércoles en Plaza España. En tanto, el jueves, la feria se instalará en la Peatonal San Martín, en la intersección con La Paz; y el viernes en plaza Carbó (Alameda de la Federación y Córdoba). Finalmente, el sábado la propuesta llegará a Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. En los cuatro puntos la actividad comenzará a las 8:30 y, salvo el viernes, finalizará a las 12:30.

Bustamante valoró especialmente “la continuidad de los puntos fijos porque permite a las familias organizar sus compras y establecer un vínculo directo con quienes producen y comercializan los alimentos”.

Para finalizar afirmó que la iniciativa busca combinar el acceso a alimentos con el fortalecimiento de la producción local: «Este canal de venta cuida el bolsillo de nuestros vecinos y brinda oportunidades de trabajo para que continúen consolidándose y creciendo nuestros emprendedores».