Un árbol cayó sobre un Fiat Duna que se encontraba detenido ante un semáforo en Paraná. El impacto dañó el techo y golpeó en la cabeza a la acompañante, quien fue trasladada al Hospital San Martín para su evaluación.

Un árbol cayó sobre un auto durante el temporal en Paraná y provocó lesiones a una mujer que viajaba como acompañante. El incidente ocurrió este domingo por la tarde en la intersección de calles Uruguay e Hipólito Yrigoyen, cuando un Fiat Duna se encontraba detenido frente al semáforo y el ejemplar se desplomó sobre el techo del vehículo.

En el automóvil viajaban un hombre de 51 años, que conducía el rodado, y una mujer de 52. Según la información policial, el árbol impactó directamente contra la parte superior del vehículo, dañó el techo y golpeó en la cabeza a la acompañante.

La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital San Martín, donde quedó bajo evaluación médica.

El hecho se produjo durante el temporal que afectó a la capital entrerriana en la tarde del domingo, con fuertes ráfagas, lluvia, actividad eléctrica y caída de granizo.

Las condiciones meteorológicas habían generado complicaciones en distintos sectores de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional había incluido al departamento Paraná bajo un alerta naranja por tormentas fuertes y algunas localmente severas, con posibilidad de ráfagas que podían superar los 90 kilómetros por hora.

La caída del árbol se sumó a las consecuencias registradas durante la tormenta. Las actuaciones buscaron establecer el estado del ejemplar y las circunstancias en las que se desplomó sobre el vehículo mientras estaba detenido en el cruce céntrico.

Además de la caída de árboles y ramas, fotos y videos de la granizada en Paraná mostraron calles, patios, techos, veredas y espacios verdes cubiertos de piedras. Los registros enviados a Elonce reflejaron la intensidad que alcanzó el fenómeno después de las 18.

En algunos puntos, el granizo quedó acumulado sobre vehículos y veredas en pocos minutos. En los videos pudo escucharse el impacto de las piedras sobre los techos mientras continuaban la lluvia y las ráfagas de viento.

La tormenta no se limitó al área urbana de Paraná, sino que también afectó localidades y zonas rurales del departamento. En Colonia Crespo se registró una intensa caída de granizo durante la tarde, con piedras de tamaño considerable.