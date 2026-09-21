Oser informó cómo acceder a la cobertura para hijos estudiantes

La Obra Social de Entre Ríos dispuso ampliar la edad de afiliados hijos estudiantes a los 26 años inclusive, cuando antes era hasta los 25.

Los hijos de afiliados titulares que estén cursando estudios secundarios, terciarios o universitarios podrán ser afiliados a la Obra Social hasta los 26 inclusive presentando año a año el certificado de alumno regular. Una vez cumplidos los 27 podrán continuar como afiliados capitados, pero unos días antes de cumplir esa edad, debe solicitarlo el afiliado. Los trámites referidos a ambas modalidades de afiliación se realizan de manera presencial en cualquier sede de OSER.

A través de una modificación al régimen de afiliaciones llevada adelante por el Directorio, la Obra Social de Entre Ríos dispuso ampliar la edad de afiliados hijos estudiantes a los 26 años inclusive, cuando antes era hasta los 25.

Esta medida busca adaptar la normativa a los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, teniendo en cuenta que actualmente muchos jóvenes comienzan o finalizan sus estudios superiores a edades diferentes de las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura.

Cómo es el trámite

Una vez cumplidos los 22 años, los hijos de afiliados titulares que se encuentren cursando estudios secundarios, terciarios o universitarios deben presentar certificado de alumno regular para poder permanecer como afiliados a la Obra Social. La presentación del certificado debe repetirse cada año al iniciar el ciclo lectivo.

De esta manera, la afiliación de hijo estudiante se extiende hasta los 26 inclusive. Una vez cumplidos los 27 años podrán continuar como afiliados capitados. La afiliación por cápita no se realiza de manera automática, debe solicitarla el afiliado unos días antes de cumplir los 27 años.

Documentación a tener en cuenta

– Certificado de alumno regular expedido por unidad académica correspondiente.

– Fotocopia del DNI del beneficiario (hijo estudiante) y titular (padre, madre o tutor)

– Fotocopia del recibo de sueldo del titular

– En el caso de cumplir los 27 años y solicitar la afiliación por cápita tendrá que completar el formulario correspondiente.

Todos los trámites referidos a ambas modalidades de afiliación se realizan de manera presencial en cualquier sede de OSER.