Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés arrasaron y se ganaron el oro en los Juegos Suramericanos

Antonella Reding, de Villaguay, y Paula Pedrozo, de Concordia, integraron el seleccionado argentino que venció a Colombia por 33-5 en la final disputada en Rosario. El equipo ganó todos sus partidos del certamen. Los Pumas 7s también se quedaron con el oro.

Con dos jugadoras entrerrianas en el plantel, Las Yaguaretés ganaron el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado argentino femenino de rugby seven derrotó este lunes a Colombia por 33-5 y celebró en lo más alto del podio.

El equipo nacional contó con la participación de Antonella Reding, oriunda de Villaguay, y Paula Pedrozo, de Concordia. La definición se disputó en el Hipódromo de Rosario luego de la suspensión de la actividad prevista para el domingo debido a las malas condiciones climáticas.Argentina dominó el encuentro decisivo y no dejó margen para una reacción de las Cafeteras. Los tries fueron convertidos por Candela Delgado, Cristal Escalante, Talía Rodich, Mariel Velay y Abril Romero.

Una final dominada por Argentina

Sofía González completó el marcador con cuatro conversiones. De esta manera, Las Yaguaretés cerraron la competencia con una contundente victoria por 33-5.

El seleccionado argentino llegó invicto a la final. Durante la etapa previa había vencido a Perú por 46-0, Chile por 40-0 y Paraguay por 48-0.

También se había enfrentado con Colombia antes del partido por el oro. En ese compromiso, las argentinas se impusieron por 24-5 y ratificaron su condición de favoritas.

A lo largo del certamen, Las Yaguaretés consiguieron cinco victorias consecutivas, marcaron 191 puntos y solamente recibieron 10.

El tercer lugar del rugby seven femenino quedó en poder de Paraguay, que derrotó a Uruguay por 22-12.

El plantel campeón y la clasificación a Lima 2027

El equipo argentino que conquistó la medalla de oro estuvo integrado por Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.

Los Pumas también se quedaron con el oro

El rugby seven argentino celebró por partida doble en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ya que los seleccionados masculino y femenino se consagraron campeones de sus respectivos torneos.

Ante un Óvalo del Hipódromo de Rosario colmado de público, Los Pumas 7s vencieron a Chile por 17 a 7 en la final y también subieron a lo más alto del podio. De esta manera, el rugby argentino cerró la competencia con dos medallas doradas.

Además del título, Las Yaguaretés consiguieron la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, ya que el torneo femenino de rugby seven otorgaba una plaza para esa competencia.