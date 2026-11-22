La colisión se produjo este domingo por la madrugada en la intersección de Ruta Nacional 131 y Acceso Illia

Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente en el acceso a Crespo, en un siniestro vial en el cual estuvo involucrado un automóvil con el que se produjo la colisión fatal.

Bomberos de Crespo recibieron un llamado en la guardia a las 2 de la madrugada de este domingo, alertando sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Ruta Nacional 131 y Acceso Illia, en dicha ciudad.

De inmediato se hizo presente la primera dotación en el lugar, constatando la colisión entre un automóvil Volkswagen Golf y una motocicleta. Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta perdió la vida.

Posteriormente, se sumó una segunda dotación, trabajando en el lugar un total de seis bomberos voluntarios.

La intervención de los Bomberos, explicaron, consistió en realizar tareas de prevención, señalización e iluminación de la escena, a fin de garantizar la seguridad en el sector y facilitar el trabajo de los demás equipos intervinientes.