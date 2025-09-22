Chocaron un auto y una ambulancia en microcentro de Paraná

El conductor del auto dio positivo al test alcoholemia y, por tal motivo se procedió al secuestro del rodado.

Por causas que tratarán de establecerse de forma fehaciente, anoche, colisionaron un automóvil Chevrolet Classic y una ambulancia en la intersección de calles Corrientes y La Paz, de Paraná. Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del vehículo demandó atención médica por lesiones leves.

“La ambulancia del hospital San Roque iba a buscar un paciente cuando ocurrió el accidente”, confirmó a Elonce la jefa de comisaría segunda, Marisol Duré. En la oportunidad, la funcionaria policial que “los vehículos de emergencia tienen prioridad de paso”.

A raíz del accidente, el conductor –un hombre oriundo de Hernández, demandó atención médica por politraumatismos leves; iba acompañado por otro ciudadano domiciliado en Oro Verde.

Asimismo, Duré indicó que el automovilista dio positivo al test alcoholemia y, por tal motivo se procedió al secuestro del rodado.