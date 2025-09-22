Se conocen los diez ganadores de Entre Orillas 2025

La Municipalidad de Paraná y la Municipalidad de Concepción del Uruguay dieron a conocer los resultados de la Quinta Edición de los Premios Municipales Entre Orillas 2025, certamen destinado a autores y autoras de toda la provincia de Entre Ríos.

En esta edición se recibieron más de 250 obras, evaluadas por los jurados Agustina Bazterrica, Lucía Galarza y Mariano Quirós en la categoría Cuento, y por Juan Solá, Natalia Bericat y Robin Myers en la categoría Poesía. La escritora Marianela Saavedra participó como asesora en la curaduría de los textos.