Choque en ingreso a Paraná por Ruta 12

Colisionaron un automóvil Fiat Siena y una camioneta Ford EcoSport en el cruce de avenida Jorge Newbery y Ruta Nacional 12, en el acceso a Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró a las10.30, ambos conductores demandaron atención médica por heridas de diferente consideración.

La EcoSport iba al mando de una mujer oriunda de Rosario del Tala, quien afortunadamente se encuentra bien de salud, pero a la espera de la ambulancia para que el personal médico controle su estado.

En el Fiat Siena se traslada un hombre de San Benito, quien debió ser trasladado al hospital San Martín debido a que registró lesiones cortantes en el rostro y sangrado profundo.

Así lo confirmó el jefe de comisaría decimoquinta, Mario Velázquez.

“La conductora manifestó que transitaba Ruta 12 para tomar avenida Newbery cuando fue impactada por el Siena, que transitaba desde Paraná hacia San Benito, pero las circunstancias del accidente serán motivo de investigación”, indicó el funcionario policial. Y completó: “La mujer adujo dolores en el vientre y en su intercostal debido al lugar en el que fue impactado el vehículo”.

El lugar del accidente de este lunes ha sido escenario de innumerables siniestros viales. De hecho, en la intersección está colocada una “Estrella Amarilla”, que simboliza la memoria de las víctimas de tragedias viales con consecuencias fatales y busca generar conciencia sobre la seguridad vial.

