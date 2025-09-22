Un incendio consumió por completo la cabina de un camión en uno de los accesos a Concordia

Las pérdidas en la parte delantera del rodado de carga fueron totales. En el lugar actuó una dotación de Bomberos Voluntarios. Ahora se tratará de establecer si fue un accidente o un incendio intencional.

En la madrugada de este lunes 22 de septiembre, un incendio afectó gravemente a un camión Volkswagen modelo 19 360, de color blanco, que se encontraba estacionado en la parte trasera del galpón, según confirmó Diario Río Uruguay.

El lugar del siniestro es una empresa ubicada sobre la ruta provincial 22, en inmediaciones de calle Los Espinillos, en la zona conocida como El Martillo, en el acceso sur de la ciudad de Concordia.

El fuego, que se inició por causas que aún se tratan de establecer, afectó toda la cabina del rodado, provocando importantes daños materiales.

La intervención de los bomberos

El siniestro fue advertido por un vecino de la zona, quien dio aviso inmediato a las autoridades. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Concordia acudió al lugar y trabajó intensamente para sofocar las llamas

Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, el fuego ya había destruido por completo la cabina del camión, aunque lograron evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores.

El propietario del vehículo, un hombre de 40 años que además es dueño del galpón y de la firma, se hizo presente en el lugar mientras se realizaban las tareas de control del incendio.

Investigación y pericias

Según se pudo confirmar, en el lugar del incendio habría una cámara de seguridad que apuntaba directamente hacia el camión siniestrado. Sin embargo, según se informó, el dispositivo dejó de funcionar por un corte de energía ocurrido instantes previos al inicio del incendio, por lo que no registró el momento clave en que comenzaron las llamas.

La Justicia ordenó que los Bomberos Zapadores lleven adelante las pericias correspondientes para intentar determinar el origen del fuego.

Los investigadores buscan establecer si se trató de un desperfecto eléctrico, un hecho accidental o un posible incendio intencional.