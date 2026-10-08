Comienzan las fotomultas en el acceso a Oro Verde

Desde el 15 de octubre comenzarán a aplicarse multas económicas por no usar cinturón de seguridad o utilizar el celular al conducir en la Ruta 11, a la altura de Oro Verde. Las sanciones irán de 50 a 500 Unidades Fijas, según la infracción.

Las fotomultas en el acceso a Oro Verde comenzarán a aplicarse de manera efectiva desde el jueves 15 de octubre, cuando finalizará el período de prueba y concientización implementado por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El sistema funciona sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 6,5, en el sector del arco de acceso a Oro Verde. Allí se detectan infracciones vinculadas con la falta de uso del cinturón de seguridad y la utilización del teléfono celular mientras se conduce.

Hasta el miércoles 14 de octubre inclusive, las actas continuarán teniendo carácter educativo y no generarán sanciones económicas. Sin embargo, desde el día siguiente, las infracciones constatadas mediante el sistema tecnológico comenzarán a ser sancionadas.

Cuánto costarán las fotomultas en Oro Verde

La Policía de Entre Ríos informó que las sanciones se calcularán mediante el sistema de Unidades Fijas (UF), por lo que el importe en pesos dependerá del valor vigente de cada unidad.

Los montos establecidos son los siguientes:

-No utilizar el cinturón de seguridad: de 50 a 100 Unidades Fijas. Con una unidad fijada en $2.130, el monto equivale aproximadamente a entre $106.500 y $213.000. La infracción contempla tanto al conductor como a cualquiera de los pasajeros del vehículo.

-Utilizar el celular mientras se conduce: de 150 a 500 Unidades Fijas, es decir, desde $319.500 hasta $1.065.000. La cifra definitiva puede variar según el valor vigente de la unidad al momento de la infracción y la graduación establecida por la autoridad.

“Si bien la normativa prevé entre 150 y 500 unidades fijas, habitualmente se está aplicando el mínimo de entre 150 y 200 unidades fijas”, había precisado a Elonce el vocero del área policial, Diego Pasarello, al recalcar que “son multas onerosas que pueden variar entre los 400.000 y 600.000 pesos”.

De esta manera, el uso del teléfono celular al volante contempla una escala de sanciones más elevada que la falta de cinturón de seguridad.

Las autoridades recordaron que ambas conductas constituyen factores de riesgo para la seguridad vial y remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito.

Detectan cerca de 100 infracciones diarias

Uno de los datos que motivó la decisión es la cantidad de conductas riesgosas que continúan registrándose en el punto de control.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, se detectan aproximadamente 35 infracciones diarias por falta de cinturón de seguridad y otras 65 por utilización del celular al conducir.

Esto representa alrededor de 100 infracciones por día, aunque desde el organismo aclararon que los valores son aproximados y presentan variaciones.

Las cifras se mantienen pese a las actividades de concientización realizadas durante las últimas semanas y a la difusión de las recomendaciones preventivas.

Por qué se intensifican los controles

Desde la Policía provincial destacaron que el uso del cinturón de seguridad y la eliminación de distracciones al volante son medidas fundamentales para reducir las consecuencias de los siniestros viales.

Según los datos de seguridad vial citados por el organismo, utilizar el cinturón de seguridad puede reducir un 50% el riesgo de muerte, mientras que el uso del teléfono celular durante la conducción multiplica por cuatro las posibilidades de protagonizar un siniestro vial.

Por este motivo, la implementación de sanciones económicas apunta a desalentar comportamientos que ponen en riesgo tanto a los conductores como a sus acompañantes y a otros usuarios de la ruta.

Finaliza el período de advertencias sin costo

Antes de la entrada en vigencia de las multas, personal de la División Operaciones Viales y de la División Educación Vial desarrolló operativos preventivos e informativos en el arco de acceso a Oro Verde.

Durante esas jornadas se brindó información a los conductores sobre el funcionamiento del sistema y la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y evitar el celular mientras se maneja.

La Policía de Entre Ríos destacó la recepción de la campaña educativa, aunque advirtió que las infracciones continuaron registrándose con frecuencia.

El miércoles 14 de octubre será el último día del período de advertencias pedagógicas sin costo económico.

A partir del jueves 15, las infracciones detectadas por el sistema de fotomultas darán lugar a las correspondientes sanciones económicas.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Las autoridades recomendaron prestar especial atención al cumplimiento de las normas de seguridad vial al circular por la Ruta Nacional 11 y, particularmente, por el sector del acceso a Oro Verde.

La obligatoriedad del cinturón de seguridad alcanza a todos los ocupantes del vehículo, mientras que el uso del celular durante la conducción se encuentra prohibido.

Con la finalización de la etapa educativa, las cámaras pasarán de generar advertencias sin costo a detectar infracciones que serán sancionadas económicamente, de acuerdo con la normativa vigente.

La medida comenzará a regir el 15 de octubre de 2026 y tiene como objetivo reducir las conductas de riesgo y prevenir siniestros viales en uno de los accesos a la capital entrerriana.