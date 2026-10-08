Enersa renovó la iluminación de San Benito con más de 450 luminarias LED

Más de 450 luminarias LED fueron instaladas en los últimos meses en distintos sectores de San Benito, como parte de las acciones de Enersa para mejorar el alumbrado público de la ciudad y contribuir a una mayor seguridad y calidad de vida para los vecinos.

Los trabajos incluyeron el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED, la reposición de focos sobre columnas existentes y la instalación de nuevas columnas en distintos puntos de la ciudad. Algunas de estas obras ya fueron finalizadas, mientras que otras se encuentran en ejecución.

Durante una recorrida por las zonas intervenidas, el vicepresidente de Enersa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al intendente de San Benito, Ariel Voeffray, supervisó los avances de las obras y visitó distintos sectores que ya cuentan con la nueva iluminación.

Los trabajos se desarrollaron bajo tres modalidades. La primera consistió en el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED en calle Urquiza, desde avenida San Martín hasta Tibiletti; en calle Crespo, en el mismo tramo, desde avenida San Martín hasta Tibiletti; en avenida Paraná, desde avenida Uruguay hasta Formosa; y en avenida Uruguay, desde avenida Paraná hasta Echagüe.

La segunda modalidad comprendió la reposición de focos LED sobre columnas existentes, con las modificaciones necesarias en los brazos de las estructuras, de acuerdo con los cálculos luminotécnicos, para optimizar la iluminación sobre la calzada. Esta intervención se concretó en avenida Eslovenia, desde avenida San Martín hasta el Acceso Oeste.

Por último, se ejecutaron nuevas obras con la instalación de columnas en calle Ramírez, desde avenida Basavilbaso hasta Laurencena; en calle Irigoyen, desde Gregorutti hasta avenida Marizza; y en bulevar Febre, desde avenida Paraná hasta la colectora, donde los trabajos se encuentran actualmente en ejecución.

Un club con luz renovada

La comitiva también visitó el Club Atlético y Social San Benito, donde fue recibida por su presidente, Mariano Toffolini, y la Comisión Directiva. A través de una importante donación de Enersa, las canchas de fútbol y básquet de la institución cuentan ahora con un sistema de iluminación completamente renovado, que favorece el desarrollo de las actividades deportivas y la vida social de los chicos y las familias que forman parte del club.

Troncoso expresó su satisfacción por acompañar a la comunidad: «Muy contento de poder ayudar, de dar una mano y hacer lo que pide el gobernador Frigerio permanentemente: cercanía, estar cerca de los vecinos y de las necesidades». Y agregó: «Es muy importante lo que hacen los clubes, así que ahí estamos ayudando».

Sobre la recorrida, el vicepresidente de Enersa destacó el impacto de la nueva iluminación en los vecinos: «Impresionante, me contaban la sensación de seguridad que dan las luces. Los vecinos están más contentos, más cómodos».

Por su parte, el intendente Voeffray valoró el impacto de las obras: «Obviamente cambia la fachada del barrio, así que estamos muy contentos». También agradeció al ministro y a su equipo por acercarse a conocer cómo cambió la realidad de la ciudad con las nuevas luminarias, tanto en distintas arterias como en el Club San Benito, «la institución histórica de la ciudad».