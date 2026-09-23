Concurso para cubrir la Secretaría de la Sala Segunda de la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná

La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná convocó a un Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para cubrir la Secretaría titular de ese organismo. La medida fue dispuesta mediante Resolución Nº 01/2026, de fecha 22 de septiembre, a raíz de la vacante producida por la jubilación de quien se desempeñaba como titular de la Secretaría.

El período de inscripción será del 26 al 30 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive. El trámite se realizará exclusivamente de manera digital, a través de un formulario cuyo enlace será publicado desde las 7 del 26 de octubre hasta las 13 del 30 de octubre próximo, en la página web del Poder Judicial.

Las personas aspirantes deberán completar sus datos personales y adjuntar en formato digital el DNI, el título de Abogacía y un Certificado de Reincidencia actualizado, con una antigüedad no mayor a tres meses. También deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Examinador estará integrado por los vocales titulares de la Sala Segunda, Marcelo Javier Marchesi, Edgardo Martín Nicolás Cossy y María Fernanda Miotti. Como actuaria fue designada la secretaria titular de la Sala Primera de la misma Cámara, Noelia Telagorri.

La evaluación contará con dos instancias de oposición. La primera será de opciones múltiples y deberá ser aprobada con un mínimo del 70 por ciento del puntaje total. La segunda consistirá en un examen escrito y práctico. Además, se realizará una entrevista personal una vez finalizadas las instancias de evaluación y las etapas recursivas.

La calificación final contemplará hasta 25 puntos por antecedentes, 50 puntos por la prueba de oposición y 25 puntos por la entrevista personal.

La Secretaría del concurso tendrá su sede en la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, ubicada en el segundo piso del Palacio de Tribunales (Laprida 255).