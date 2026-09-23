Sancionan a vecinos que derrochen agua en comuna cercana a Paraná

Se trata de la comuna de Colonia Ensayo, que busca promover el uso responsable del recurso hídrico. Los vecinos podrán denunciar situaciones de derroche.

La Comuna de Colonia Ensayo, una de las zonas que concentra gran cantidad de quintas de paranaenses, informó a los vecinos que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 129, que establece un régimen de detección, intimación y sanción ante situaciones de derroche de agua en la vía pública.

Con el objetivo de “promover el uso responsable del recurso hídrico y acompañar a la comunidad en el conocimiento y cumplimiento de la normativa”, se establece un período transitorio de 60 días de advertencia y concientización, previo a la aplicación de las multas previstas por la Ordenanza.

Durante este período, ante situaciones de derroche que sean denunciadas, se procederá a dejar constancia de la infracción y advertir al responsable, intimándolo al cese de la conducta.

Finalizado el período de concientización, las infracciones constatadas dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 129.

“Cuidar el agua es responsabilidad de todos”, finaliza el comunicado de la Comuna.