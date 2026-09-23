Oficinas a la Comunidad acerca servicios en la vecinal Güiraldes

La propuesta de la Municipalidad de Paraná estará este jueves 24 de septiembre en el salón vecinal, aledaño a la Plaza de los Trabajadores. La iniciativa busca facilitar el acceso a programas, asesoramiento y gestiones municipales.

En la vecinal Ricardo Güiraldes, los vecinos podrán gestionar y realizar sus consultas sobre distintos trámites. Entre ellos estarán las áreas de Adultos Mayores con información sobre los talleres, tarjetas sociales, ley 4035, Subsecretaría de Género, tarjeta SUBE, carnet de conducir. Por su parte desde la Subsecretaría de Economía Social se entregarán semillas de estación (primavera-verano).

“Desde el inicio de la gestión de la intendenta Rosario Romero venimos llevando adelante esta iniciativa que acerca distintas oficinas municipales a los barrios para que los vecinos puedan realizar sus trámites y consultas”, señaló Priscila Spinetti, subsecretaria de Economía Social.

Luego, remarcó que se trata de “una oportunidad para que el municipio se acerque al vecino para poder brindarles una respuesta”.

Trámites:

–Desarrollo Humano: inscripción a la tarjeta social y/o celiaquía; Ley 4035 por ancianidad. Los vecinos deben asistir con DNI (llevar fotocopia) y constancia/certificación médica.

–Licencia de conducir: asesoramiento y guía para solicitar turno, entrega de formulario y declaración jurada de afecciones y planillas, test psicológico para categorías profesionales.

–Tarjeta Sube: Beneficios para obreros, estudiantes y personas con discapacidad. Renovación y altas.

Atención al vecino:

–Discapacidad: asesoramiento sobre CUD y pensiones. Banco de ayudas técnicas, articulaciones con otras áreas municipales y provinciales.

–Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia: asesoramiento legal gratuito en género, diversidad y familia.

–Oficina de Empleo: asesoramiento en el marco de los programas Fomentar Empleo y Te Conecto.

–Defensoría del Pueblo: reclamos relacionados a servicios públicos, obras públicas, contaminación ambiental, prestaciones de salud, conflictos entre problemáticas de personas mayores, entre otros.

Programas municipales

–Control Urbano: relevamiento de situaciones irregulares en el barrio, atención de consultas vecinales vinculadas a ruidos molestos, ocupación del espacio público, actividades no autorizadas, campañas de concientización (uso del espacio público, residuos, convivencia urbana), articulación con inspecciones.

–Habilitaciones: asesoramiento personalizado sobre habilitaciones comerciales, recepción de documentación e inicio de trámites, información sobre normativa vigente, programas de regularización simplificada, detección de comercios informales para su incorporación al sistema formal.

–Economía Social: Entrega de semillas de estación primavera-verano.

–Personas Mayores: actividades deportivas, juegos deportivos de la ciudad y encuentros recreativos; apoyo y asistencia en conjunto con trabajadoras/es sociales, talleres y charlas sobre la promoción de salud y el bienestar integral, actividades para el fomento de la integración y el apoyo comunitario.