Convocatoria para abogados y abogadas noveles en Paraná

Desde el 1º de octubre se habilitarán las inscripciones para abogadas y abogados noveles que estén interesados en ejecutar títulos ejecutivos de la Municipalidad de Paraná.

Las personas interesadas en inscribirse o reinscribirse para participar del sorteo podrán hacerlo desde el 1 hasta el 15 de octubre, enviando un correo electrónico a secretaria@caerparana.org.ar con el asunto “inscripción” o “reinscripción”, según corresponda.

En el correo deberán detallar: Nombre, apellido, DNI, número de matrícula (provincial o federal), teléfono y correo electrónico, para recibir notificaciones.