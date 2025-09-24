Una oficina móvil de turismo difundirá la oferta entrerriana en ferias y eventos

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos presentó oficialmente una oficina móvil que recorrerá la provincia y otros puntos del país para difundir la oferta turística, con el objetivo de fortalecer la promoción hacia la temporada de verano

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos presentó oficialmente una oficina móvil de turismo que recorrerá la provincia y también distintos puntos del país. El lanzamiento se realizó este miércoles frente a la sede del organismo provincial, en Paraná, en un acto encabezado por el titular de la cartera, Jorge Satto.

El funcionario señaló que la puesta en marcha de esta herramienta significó un avance para consolidar la promoción de la oferta entrerriana. “El turismo es un sistema compuesto por muchas partes: la prestación, la calidad, la política, el direccionamiento y la idea. Este es el fruto de un trabajo largo que incluyó diseños y fundamentos, procesos licitatorios, presupuestos y adjudicaciones”, explicó.

“Una sola unidad te da la facilidad de tener allí la resolución técnica. No es lo mismo que un inflable, que dependía del viento o del clima. Esta oficina cuenta incluso con su propio generador, aunque en este momento está conectada a 220V”, fundamentó Satto.

En la oportunidad, agradeció a la Municipalidad de Paraná por la colaboración «en este entendimiento de que el turismo no distingue jurisdicciones ni colores políticos”, afirmó.

De hecho, el secretario recordó que el gobernador Rogelio Frigerio había definido al turismo como un motor económico central para la provincia. “Venimos dando pasos concretos para que eso se cumpla”, sostuvo.

Una inversión con financiamiento internacional

El responsable de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, explicó que la adquisición formó parte de un crédito de 50 millones de dólares tomado por la provincia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De ese monto, 40 millones se destinaron a la modernización del aeropuerto de Concordia y los 10 restantes a otros proyectos vinculados a producción y turismo.

“Una de las prioridades definidas fue contar con una unidad móvil que permitiera participar en exposiciones y ferias. El proceso demoró casi un año porque tuvo etapas técnicas y de financiamiento, pero hoy estamos entregando esta herramienta a Turismo”, detalló.

Agenda de recorridos y uso

Según adelantó Satto, la oficina móvil tendrá un cronograma para recorrer fiestas, ferias y eventos en toda la provincia y también fuera de ella. “Vamos a abrir una lista de pedidos y seguramente habrá gran demanda. La idea es llevarla a presentaciones de destinos y productos”, comentó.