El Concejo Deliberante de Paraná realizó su 14ª sesión ordinaria

En la sesión que llevó adelante este miércoles la legislatura de la capital entrerriana, se aprobaron dos dictámenes remitidos por las Comisiones de Legislación General y de Desarrollo Territorial, a través de los cuales se aceptan las donaciones de terrenos realizadas a favor de la Municipalidad de Paraná, destinadas al trazado de calles públicas.

El primero de estos espacios se encuentra ubicado en calle Boulevard Sarmiento, entre calles Urquiza y 25 de junio; el segundo está situado en calle José Millán N° 343.

También se derivó a la Comisión de Fiscalización el proyecto de resolución presentado por las y los ediles del bloque de “Juntos por Entre Ríos” a través del cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a que “proceda a dictar la reglamentación correspondiente a la ordenanza 10.214, a efectos de su plena implementación en beneficio de los espacios culturales independientes de la ciudad de Paraná”.

Finalmente, se aprobaron proyectos relacionados al reconocimiento cultural y comunitario de distintas actividades a desarrollarse en Paraná.