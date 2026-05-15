La institución educativa de Paraná festejará un nuevo aniversario con una peña folklórica y gastronómica. Lo recaudado será destinado a mejoras edilicias y compra de ventiladores.

La Escuela Nº132 «República de Chile» celebrará el próximo 25 de mayo sus 86 años de historia con una peña folklórica abierta a toda la comunidad. El evento se desarrollará desde las 13 en el establecimiento educativo ubicado sobre Avenida Ramírez de Paraná.

La directora de la institución, Mónica Caraballo, explicó a Elonce que alumnos y docentes ya comenzaron los ensayos de bailes y canciones típicas que formarán parte de la celebración. Además, participarán grupos folklóricos invitados de la ciudad.

La actividad será organizada por la Asociación Cooperadora y contará con cantina, venta de tortas fritas, hamburguesas y otros productos gastronómicos. La entrada tendrá un valor de 3.000 pesos.

Fondos para ventiladores y arreglos

Desde la institución señalaron que uno de los principales objetivos de la peña es recaudar fondos para continuar instalando ventiladores de pared en las aulas. Según explicó Caraballo, todavía restan equipar siete salones.

La Escuela República de Chile realizará una peña para celebrar sus 86 años en Paraná

“Las temperaturas de los últimos años son muy fuertes y necesitamos reforzar la climatización”, sostuvo la directora, quien indicó que las aulas ya cuentan con ventiladores de techo, aunque buscan sumar más equipamiento para mejorar las condiciones durante el verano.

Lo recaudado también será utilizado para afrontar gastos cotidianos vinculados a reparaciones menores dentro del edificio escolar, como arreglos de cañerías, sanitarios y mantenimiento general.

Más de 400 alumnos asisten a la escuela

La directora destacó a Elonce que el edificio escolar se encuentra en buenas condiciones edilicias y remarcó el acompañamiento del Consejo General de Educación ante distintos pedidos realizados por la institución.

No obstante, mencionó que una de las necesidades más urgentes es la refacción del comedor escolar, obra que ya comenzó a ser evaluada junto al área de Comedores Escolares.

Actualmente, más de 400 alumnos concurren a la Escuela República de Chile, cuya comunidad educativa está integrada principalmente por familias de barrios cercanos y trabajadores de la zona.

Las entradas para la peña pueden adquirirse en la escuela hasta el mismo 25 de mayo, día en el que también se venderán en el ingreso principal del establecimiento ubicado sobre avenida Ramírez 2249 en la capital entrerriana.