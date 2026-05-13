IAPSER Conecta: Una solución para los asegurados

La empresa de seguros de Entre Ríos anunció IAPSER Conecta, una actualización digital compuesta principalmente por dos herramientas: por un lado, el Portal de Venta Online, un sistema que permite contratar seguros desde la web; y por el otro, el Portal de Asegurados, una plataforma pensada para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Este lanzamiento tiene como objetivo optimizar los tiempos de atención y gestión de trámites, mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a los servicios de la compañía desde cualquier lugar mediante una pc o smartphone.

Desde IAPSER señalaron que la actualización fue pensada para simplificar las gestiones de quienes quieran contratar una póliza, agilizando tiempos y simplificando el proceso. Por otro lado, con el Portal Asegurados, se contempló mejorar la experiencia de asegurados y Productores Asesores de Seguros. En este sentido, indicaron que se trata de herramientas que forman parte de una estrategia integral de digitalización, orientada a brindar mayor disponibilidad en la atención y agilidad en la resolución de gestiones.

Sobre las nuevas herramientas

IAPSER Conecta está diseñado como un espacio de autogestión para asegurados, permitiendo desde un solo lugar consultar pólizas, verificar el estado de cuenta, realizar pagos en línea, efectuar denuncias de siniestros, acceder a asistencias, descargar documentación y encontrar información sobre sucursales y contactos útiles.

Esta nueva plataforma reemplaza al sistema anterior, IAPSER Net, y ofrece una interfaz más intuitiva, visual y moderna.

En paralelo, la compañía también lanzó su Portal de Venta Online, que permite cotizar una cobertura y contratar seguros personales a través de la web. Con este sistema, el usuario puede comparar opciones, elegir una y finalizar la contratación en el mismo proceso.

Los ramos habilitados incluyen todos los productos de la empresa, a excepción de ART, que cuenta con Art Net.