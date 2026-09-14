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El quirófano móvil amplía su prestación en distintos sectores de la ciudad

El quirófano móvil amplía su prestación en distintos sectores de la ciudad

Esta semana se realizarán castraciones, desparasitaciones y vacunaciones antirrábica gratuita para perros y gatos en el Centro Vecinal Juan Báez (Calle Pascual Greca 1084) y en el barrio Presidente Illia (calle Hernandarias y Pedro Martínez). Tendrán prioridad los vecinos de la zona y quienes hayan gestionado el turno por Mi Paraná. 

Las jornadas forman parte de las acciones de la Municipalidad de Paraná destinadas a promover la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía, además de prevenir enfermedades mediante la vacunación y facilitar el acceso a la esterilización. 

Este lunes y martes, desde las 8, las actividades se desarrollan en el Centro Vecinal Juan Báez (Pascual Greca 1084). En tanto, el miércoles 16 y jueves 17, el operativo se instalará en el barrio Presidente Illia (calles Hernandarias y Pedro Martínez). 

En las últimas semanas, la propuesta recorrió diferentes sectores de Paraná, entre ellos barrio Los Arenales, Bajada Grande, Anacleto Medina y Puerto Sánchez. 

Requisitos y recomendaciones para castrar a las mascotas

Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5/6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo post operación.

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.

Cuidados post quirúrgicos

-Mantenerla acostada en un lugar limpio, seco, tibio y tranquilo.

-Evitá que salte y juegue.

-Si hay otras mascotas en el hogar mantenerlas separadas para evitar que se lastime.

-Controlá la herida diariamente, evitando el lamido, mordido o raspado. Podés usar collar isabelino o un retazo de tela a modo de chaleco.

-Recordá que es normal que te sientas apática, adormecida y sin apetito por unos días. No la fuerces a comer.

-Pasados los 10 días, llevá a tu mascota para que le retiren los puntos. Si la herida sangra, supura o se abre, concurrir de inmediato al centro de atención veterinaria- 

Para solicitar el turno ingresá a Mi Paraná  y clickeá el botón Salud y bienestar animal. Seguí este tutorial para solicitar servicios en Atención en República de Siria 500 o en el Quirófano Móvil. 

Recomendaciones para una tenencia responsable:

-Garantizar una alimentación adecuada.

-Proporcionar agua fresca y limpia permanentemente.

-Cumplir con el calendario de vacunación.

-Realizar controles veterinarios periódicos.

-Mantener la desparasitación al día.

-Promover la actividad y el bienestar mediante paseos, juegos e interacción.

-Pasear de manera responsable: los perros deben circular con correa y, cuando corresponda, con los elementos de seguridad necesarios. Además, es fundamental recoger sus heces en la vía pública.

-Prevenir extravíos: colocarle una chapita identificatoria con tus datos de contacto.

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