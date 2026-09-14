Pelea entre hermanos: uno internado y otro detenido

Uno de los hombres sufrió una importante herida en la frente y debió ser hospitalizado de inmediato. Tenía signos de ebriedad.

Un enfrentamiento entre dos hermanos terminó con un hombre lesionado y otro detenido en Feliciano. El hecho ocurrió pasadas las 21:30 del sábado 12 de septiembre, en la zona del ejido norte de la ciudad.

Efectivos de la Jefatura Departamental Feliciano acudieron al lugar y encontraron a uno de los hombres con un profuso sangrado en el rostro, producto de un golpe en la cabeza.

El lesionado fue trasladado de urgencia al nosocomio local, donde fue examinado por el médico de Policía en turno. El profesional constató que presentaba signos de ebriedad y una importante herida en la zona frontal, por lo que debió permanecer internado.

En el lugar fue aprehendido el presunto agresor, un hombre mayor de edad, hermano del lesionado. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue trasladado a la Alcaidía Departamental, donde permanece detenido y a disposición de la Justicia.

Además, intervino personal de la Sección Policía Científica, que realizó el relevamiento fotográfico y la recolección de muestras en el lugar del hecho. En el marco de la investigación también fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para esclarecer lo ocurrido.