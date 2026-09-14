Este martes no habrá atención en la Justicia de Entre Ríos

Este martes 15 de septiembre será inhábil judicial por el Día de la Magistratura y la Función Judicial. Es considerado un día feriado.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos recuerda que, de acuerdo al régimen de rotación anual de inhábiles, durante el corriente año corresponde conmemorar el “Día de la Magistratura y la Función Judicial” mañana martes 15 de septiembre.

Por tal motivo, la actividad en los Tribunales de la provincia será como la de un día feriado. Habrá guardias mínimas para casos de urgencia, no se atenderá al público, ni se celebrarán audiencias y se suspenderán los plazos procesales.

Se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas y estarán a disposición de la población las Mesas de Información Permanente, ubicadas en los tribunales de las ciudades de Paraná 0800-444-6372 y Concordia.