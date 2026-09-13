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Invitan al último día de «Feria de Arte Paraná»

Invitan al último día de «Feria de Arte Paraná»

Desde el stand de La Hendija Arte Contemporáneo invitan a disfrutar el último día de la Feria de Arte Paraná y a conocer la Instalación Colectiva e Interactiva «Obsoleto»

Sobre Obsoleto: Instalación Colectiva y sitio específico creada exclusivamente para esta ocasión por los artistas Guido Bertos, Cynthia Fistraiber, Desi Darrichon, Coty Carbone y Pájaro Carreira.

Una montaña de aparentes objetos obsoletos, intervenidos y transformados en obras de arte, que laten, suenan, proyectan, interactúan, inquietan, movilizan, despiertan memoria y reflexión: Qué es lo Obsoleto?

Los artistas invitan a una profunda reflexión sobre la obsolescencia.

Los esperamos a vivir esta experiencia!!

Sala Mayo. De 16 a 21 hs. Entrada libre y Gratuita.

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