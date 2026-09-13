Invitan al último día de «Feria de Arte Paraná»

Desde el stand de La Hendija Arte Contemporáneo invitan a disfrutar el último día de la Feria de Arte Paraná y a conocer la Instalación Colectiva e Interactiva «Obsoleto»
Sobre Obsoleto: Instalación Colectiva y sitio específico creada exclusivamente para esta ocasión por los artistas Guido Bertos, Cynthia Fistraiber, Desi Darrichon, Coty Carbone y Pájaro Carreira.
Una montaña de aparentes objetos obsoletos, intervenidos y transformados en obras de arte, que laten, suenan, proyectan, interactúan, inquietan, movilizan, despiertan memoria y reflexión: Qué es lo Obsoleto?
Los artistas invitan a una profunda reflexión sobre la obsolescencia.
Los esperamos a vivir esta experiencia!!
Sala Mayo. De 16 a 21 hs. Entrada libre y Gratuita.